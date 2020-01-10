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التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:19 م
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النصر والاتحاد
النصر والاتحاد
أميرة فطيم
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تعادل فريق النصر مع نظيره الاتحاد، بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن مواطهات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وافتتح بيتروس ماثيوس أول أهدف اللقاء لصالح النصر السعودي بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الاتحاد عند الدقيقة 47.

وأدرك روماريو ريكاردو دا سيلفا هدف التعادل للاتحاد، من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى النصر عند الدقيقة 50.

وبهذه النتيجة يواصل النصر احتلاله صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، فيما ارتفع رصيد اتحاد جدة إلى النقطة 14 في المركز الثالث عشر.
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النصر والاتحاد اليوم النصر والإتحاد النصر الاتحاد

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