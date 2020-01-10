Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الـ3 أيام المقبلة (فيديو)

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:23 م
Advertisements
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد موجة برد، ودرجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية بـ4 درجات عن مثيلتها في هذا الوقت من العام.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الجمعة، أن نشاط الرياح كان يزيد من الشعور بالإحساس بالبرودة، لافتة إلى أن درجة الحرارة في سانت كاترين تنخفض إلى أقل من الصفر.

وأعلنت انتهاء حالة عدم الاستقرار اليوم، وبداية من الغد ستزداد فترات سطوع الشمس، وسنشعر بالدفء في فترات النهار، ولكن الليل شديد البرودة، وتنعدم فرص سقوط الأمطار، وتهدأ الرياح، متابعة: "حالة الاستقرار مستمرة لمدة 3 أيام على الأقل"، محذرة من الشبورة المائية في الصباح الباكر، ناصحة بالقيادة بهدوء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

درجه الحراره حالة الطقس الأرصاد اخر اخبار الطقس اخبار الطقس

أخبار تهمك

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه zamalek

منذ ساعة و 13 دقيقة

live مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر اليوم الجمعة 10 / يناير/ 2020 في دوري ابطال افريقيا live

منذ أقل من ساعتين

يلا كورة بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو اليوم الجمعة بدوري أبطال إفريقيا yalla zamalek

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أشرف بن شرقي يتوج جملة رائعة بهدف أول للزمالك أمام زيسكو (فيديو)

منذ أقل من ساعة

نتيجه مباراه الزمالك وزيسكو اليوم في دوري ابطال افريقيا| مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر مجانا الآن| رابط مباراه الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

«كورة لايف» TODAY Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر FILGOAL رابط يلا شوت الجديد ماتش الزمالك yallakora

منذ أقل من ساعتين

هدف الزمالك watch live | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت plus

منذ ساعة و نصف

بث مباشر مباراة الزمالك اليوم| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Zamalek

منذ ساعة و 25 دقيقة

«اونلاين» Zamalek: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر GOAL يلا شوت Zamalek رابط مباشر الزمالك KORA ONLINE

منذ ساعة و 15 دقيقة

Watch Zamalek| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر| Zamalek Zesco United live| رابط قناة الزمالك سبورت كورة لايف ماتش الزمالك HD

منذ ساعة و 22 دقيقة

هدف الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم 10/01/2020 دوري أبطال افريقيا قناة مفتوحة

منذ ساعة و نصف

بعد تألقه أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الأهلي بقرار جريء

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك الآن| بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو اليوم| هدف الزمالك الأول ON SPORTS

منذ أقل من ساعتين

هدف الزمالك Yalla-Shoot| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا NoW

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. برشلونة يتفق مع مدربه الجديد

منذ ساعة و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. تصريح هام من "الأرصاد" عن عودة ارتفاع درجات الحرارة

بعد إعلان موعد فصل الربيع.. الأرصاد تحذر من الـ3 أيام المقبلة

الأرصاد تحذر من حالة الطقس مساء اليوم (بيان بدرجات الحرارة)

"الأرصاد" توجه بإلغاء جميع الرحلات المدرسية والسياحية بهذه المناطق (فيديو)

"الأرصاد" تحذر: أمطار غزيرة ورعدية على بعض المناطق اليوم

تحذيرات عاجلة.. الأرصاد الجوية تكشف كواليس جديدة في حالة الطقس غدا (اعرف التفاصيل)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:48 م

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه zamalek

بث مباشر مباراة الزمالك اليوم| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Zamalek

08:36 م

Watch Zamalek| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

08:05 م

«كورة لايف» TODAY Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر FILGOAL رابط يلا شوت الجديد ماتش الزمالك yallakora

08:16 م

مشاهدة مباراة الزمالك الآن| بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو اليوم| هدف الزمالك الأول ON SPORTS

08:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status