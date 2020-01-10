الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الـ3 أيام المقبلة (فيديو)

قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد موجة برد، ودرجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية بـ4 درجات عن مثيلتها في هذا الوقت من العام.



وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الجمعة، أن نشاط الرياح كان يزيد من الشعور بالإحساس بالبرودة، لافتة إلى أن درجة الحرارة في سانت كاترين تنخفض إلى أقل من الصفر.



وأعلنت انتهاء حالة عدم الاستقرار اليوم، وبداية من الغد ستزداد فترات سطوع الشمس، وسنشعر بالدفء في فترات النهار، ولكن الليل شديد البرودة، وتنعدم فرص سقوط الأمطار، وتهدأ الرياح، متابعة: "حالة الاستقرار مستمرة لمدة 3 أيام على الأقل"، محذرة من الشبورة المائية في الصباح الباكر، ناصحة بالقيادة بهدوء.

