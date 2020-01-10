هدف بن شرفي الأول| نتيجة مباراة الزمالك الآن| بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو| رابط ON SPORT HD

يلا شوت الزمالك بث مباشر مباراة الزمالك ضد زيسكو kora star كورة ستار دوري بلس يوتيوب Ksa، كورة ستار الاسطورة في مباراة قوية تجمع بين الزمالك ونظيره زيسكو الزامبي، مساء اليوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو في دوري أبطال إفريقيا:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، والسابعة مساءً بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد زيسكو في دوري أبطال إفريقيا:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.





بث مباشر مباراة الزمالك ضد زيسكو في دوري أبطال إفريقيا:-

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الجمعة، ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد زيسكو على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد زيسكو في دوري أبطال إفريقيا عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الزمالك ضد زيسكو، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الزمالك ضد زيسكو في دوري أبطال إفريقيا، يلا شوت Yalla Shootمباراة الزمالك ضد زيسكو، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف.





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