Advertisements
Advertisements
Advertisements

شعبة مخابز القاهرة: لا مانع من تحويل الدعم العيني إلى نقدي بشرط

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:10 م
Advertisements
عطية حماد
عطية حماد
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال عطية حماد، رئيس شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية، إن الدولة هى صاحبة الرأي والقرار في تحديد نوع منظومة الدعم، مشيرا إلى أن كل ما يعنيهم في الدعم النقدي المشروط هو تكلفة رغيف الخبز.

وأشار "حماد"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه لا مانع من تحويل الدعم العيني إلى نقدي مشروط، ولكن على الدولة أن تجلس مع المنوط بهم تطبيق المنظومة الجديدة حتى لا يضار طرف.

وأضاف رئيس شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية: "الدولة تعطيني حقي.. هعطي للدولة والمواطن حقهم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عطية حماد الغرفة التجارية العم النقدي الدعم النقدي المشروط

أخبار تهمك

نتيجه مباراه الزمالك وزيسكو اليوم في دوري ابطال افريقيا| مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر مجانا الآن| رابط مباراه الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

Watch Zamalek| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

منذ أقل من ساعتين

live مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر اليوم الجمعة 10 / يناير/ 2020 في دوري ابطال افريقيا live

منذ أقل من ساعتين

«اونلاين» Zamalek: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر GOAL يلا شوت Zamalek رابط مباشر الزمالك KORA ONLINE

منذ ساعة و 15 دقيقة

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر| Zamalek Zesco United live| رابط قناة الزمالك سبورت كورة لايف ماتش الزمالك HD

منذ ساعة و 22 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك الآن| بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو اليوم| هدف الزمالك الأول ON SPORTS

منذ أقل من ساعتين

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه zamalek

منذ ساعة و 13 دقيقة

«كورة لايف» TODAY Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر FILGOAL رابط يلا شوت الجديد ماتش الزمالك yallakora

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أشرف بن شرقي يتوج جملة رائعة بهدف أول للزمالك أمام زيسكو (فيديو)

منذ أقل من ساعة

هدف الزمالك watch live | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت plus

منذ ساعة و نصف

هدف الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم 10/01/2020 دوري أبطال افريقيا قناة مفتوحة

منذ ساعة و نصف

بث مباشر مباراة الزمالك اليوم| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Zamalek

منذ ساعة و 25 دقيقة

هدف الزمالك Yalla-Shoot| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا NoW

منذ ساعة و 28 دقيقة

يلا كورة بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو اليوم الجمعة بدوري أبطال إفريقيا yalla zamalek

منذ ساعة و نصف

عاجل.. برشلونة يتفق مع مدربه الجديد

منذ ساعة و 8 دقيقة

بعد تألقه أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الأهلي بقرار جريء

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

رغيف الـ ٥ قروش.. تفاصيل تغيير نظام صرف الخبز المُدعم

رئيس شعبة المخابز يكشف حقيقة تحويل دعم الخبز إلى نقدي

بشرى سارة.. 140 جنيهًا لكل مواطن و 300 جنيها زيادة في المعاشات

مفاجأة سارة.. 140 جنيهًا لكل مواطن و 300 جنيه زيادة في المعاشات

"التحول للدعم النقدي".. التفاصيل الكاملة حول منظومة الخبز الجديدة

رئيس شعبة المخابز: من حق المواطن الملتزم بواجباته نحو الدولة الحصول على الخبز المدعم

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:48 م

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه zamalek

بث مباشر مباراة الزمالك اليوم| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Zamalek

08:36 م

Watch Zamalek| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

08:05 م

«كورة لايف» TODAY Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر FILGOAL رابط يلا شوت الجديد ماتش الزمالك yallakora

08:16 م

مشاهدة مباراة الزمالك الآن| بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو اليوم| هدف الزمالك الأول ON SPORTS

08:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status