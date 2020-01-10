شعبة مخابز القاهرة: لا مانع من تحويل الدعم العيني إلى نقدي بشرط

قال عطية حماد، رئيس شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية، إن الدولة هى صاحبة الرأي والقرار في تحديد نوع منظومة الدعم، مشيرا إلى أن كل ما يعنيهم في الدعم النقدي المشروط هو تكلفة رغيف الخبز.



وأشار "حماد"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه لا مانع من تحويل الدعم العيني إلى نقدي مشروط، ولكن على الدولة أن تجلس مع المنوط بهم تطبيق المنظومة الجديدة حتى لا يضار طرف.



وأضاف رئيس شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية: "الدولة تعطيني حقي.. هعطي للدولة والمواطن حقهم".

