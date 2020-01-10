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الموسم الأخير لـ"فالفيردي".. 3 مرشحين ينافسون "تشافي" على تدريب برشلونة

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:08 م
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تشافي
تشافي
علاء خليف
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أصبح المدرب الإسباني ارنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة على أعتاب الرحيل عن تدريب الفريق الكتالوني، بعد تراجع نتائج الفريق بالموسم الحالي، وآخرها الهزيمة المدوية أمام فريق أتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وخسر فريق برشلونة أمام نظيره أتليتكو مدريد بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الخميس، على ستاد "الجوهرة المشعة"، ليودع الفريق الكتالوني بطولة السوبر الإسباني، بينما تأهل الأتليتي لمواجهة ريال مدريد في المباراة النهائية للبطولة والمقرر اقامتها 12 يناير الجاري.

الموسم الأخير لـ"فالفيردي" مع برشلونة:

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي برشلونة ينوي الاطاحة بـ" ارنستو فالفيردي" المدير الفني للفريق من منصبه في نهاية الموسم الحالي، مؤكدة أن المدرب الإسباني لن يستمر على رأس الجهاز الفني للفريق الكتالوني، بعد النتائج السيئة للفريق تحت قيادته بالموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن إدارة برشلونة برئاسة جوسيب بارتوميو، بدأت التحرك بشكل رسمي للبحث عن مدرب جديد للقيادة البرسا بالموسم المقبل.

تشافي يقترب من خلافة "فالفيردي" في برشلونة:

ويعد تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق ومدرب السد القطري الحالي هو المرشح الأقوي لتولي القيادة الفنية للبرسا بالموسم المقبل.

 وكشفت تقارير صحفية أن اجتماعًا رسميًا تم بين ايريك ابيدال السكرتير الفني لبرشلونة، وأوسكار جراو المدير التنفيذي للنادي مع تشافي هيرنانديز في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الجمعة، وعرض مسئولي البرسا على مدرب السد الحالي أمر تولي قيادة الفريق الكتالوني بالموسم المقبل.

ومن جانبه رحب نادي السد القطري برحيل تشافي عن تدريب الفريق لتولي القيادة الفنية لبرشلونة، مؤكدًا أنه بيته الأول ولابد أن يعود إليه في المستقبل.

3 مرشحين ينافسون "تشافي" على تدريب برشلونة:

الاسباني تشافي هيرنانديز ليس المرشح الوحيد لقيادة برشلونة خلفًا لـ"فالفيردي" بالموسم المقبل، ولكن تضم قائمة المرشحين بعض الأسماء اللامعة في عالم التدريب أبرزهم، رونالدو كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، وروبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا، والفرنسي تيري هنري مدرب ايمباك مونتريال الكندي.

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