عاجل.. أشرف بن شرقي يتوج جملة رائعة بهدف أول للزمالك أمام زيسكو (فيديو)





وجاء هدف الزمالك الأول عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة 4 بعد جملة تكتيكية رائعة بدأها فرجاني ساسي ومررها إلى محمد أوناجم الذي قام بوضع الكرة على رأس مواطنه محرزا أول أهداف اللقاء.









سجل نادي الزمالك هدفه الأول في شباك زيسكو يونايتد الزامبي ، بالمباراة التي تجمعهما حاليا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.