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عاجل.. أشرف بن شرقي يتوج جملة رائعة بهدف أول للزمالك أمام زيسكو (فيديو)
الجمعة 10/يناير/2020 - 09:06 م
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محمد مرعي
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سجل نادي الزمالك هدفه الأول في شباك زيسكو يونايتد الزامبي ، بالمباراة التي تجمعهما حاليا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وجاء هدف الزمالك الأول عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة 4 بعد جملة تكتيكية رائعة بدأها فرجاني ساسي ومررها إلى محمد أوناجم الذي قام بوضع الكرة على رأس مواطنه محرزا أول أهداف اللقاء.
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