ترتيب مجموعات دوري القسم الثالث (صور)

يقدم الفجر الرياضي جداول ترتيب مجموعات دوري القسم الثالث، في جميع المجموعات، حيث أختتمت منافسات الدور الأول، في العديد من المناطق، بينما تقام مباريات ختام الدور الأول، في المجموعة الثامنة، غداً السبت، التي تضم أندية كفر الشيخ والغربية.





كما يوجد لقاءان مؤجلان في المجموعة الحادية عشر، من الجولة الثالثة، للدور الأول، يجمع بين سبورتنج مع المعمورة، والقباري مع الترام، سيتم تحديد موعد لهما من جانب لجنة المسابقات.





ومن المقرر أن يقام غداً السبت، مباريات الجولة الأولى، للدور الثاني، في المجموعة الأولى والثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة.





وفي المقابل، تنطلق مباريات الدور الثاني، للمجموعة سادسة، يوم السبت 18 يناير، والمجموعة السابعة والعاشرة، والحادية عشريوم الثلاثاء 14 يناير، والثانية عشر ( أ ) يوم السبت 18 يناير، والثانية عشر (ب) يوم الأربعاء 15 يناير.



