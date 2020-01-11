Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على حكم إقامة السرادقات في المآتم

السبت 11/يناير/2020 - 07:00 ص
Advertisements
شوقي علام مفتي الجمهورية
شوقي علام مفتي الجمهورية
محمود الجلاد
Advertisements
أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم إقامة السرادقات في المآتم.

وقالت الدار في فتواها، إن الناس قد اعتادوا أمورًا كثيرة في المآتم وغيرها، ولم يعتمدوا في أكثرها إلا على مجرد الاستحسان الشخصي أو الطائفي، وأخذت هذه العادات تنتقل من جيل إلى جيل، حتى عمَّت وصارت تقاليد يأخذها حاضر الناس عن ماضيهم، ناظرين إليها على أنها سنَّة الآباء والأجداد، ولم يجدوا من ينكر المنكَر منها عليهم، ولعلها وجدت من يبيحها أو يستحسنها ويقويها، ففعلها واعتادها غيرُ المتفقهين، وسايرهم فيها المتفقهون، واحتملوا إثمها وإثم مَن ابتكرها وفعلها إلى يوم الدين.

وأضافت: جاء الإسلام وللناس عادات: بعضها حسنٌ طيبٌ مفيدٌ فأقرها، وبعضها سيئٌ خبيثٌ ضارٌّ فأنكرها وحاربها وألغاها، وهذا شأن الإسلام في كل ما جدَّ ويجدُّ في ظله مِن عادات: الحسن يُقِرُّه ويسميه سنَّةً حسنة، ويجعل لمن سنَّها أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، والسيِّئ يدفعه وينكره ويسميه سنَّةً سيئة، ويجعل على من سنَّها وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.

وأكدت أن إقامة المآتم ونصب السرادقات لتلقي العزاء من الأمور المستحدثة التي تعارف عليها بعض الناس ودعت إليها مقتضيات أحوالهم لأجل المواساة، ولكن تكاليف ذلك لا تخصم من تَرِكة المتوفَّى؛ لأن الذي يخصم منها هو ما يحتاجه حتى دخول القبر، أما بعد ذلك فالمتبرع به هو الذي يتكفل بنفقاته، وإن لم يوجد من يتبرع فلا يلزم إقامة السرادق لاستقبال العزاء، وإنما يكون استقباله عند الدفن، وبعد ذلك عندما يلقى المعزون أهل الميت في البيوت أو الأسواق أو المساجد يقومون بتعزيتهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

دار الإفتاء أخبار

أخبار تهمك

هدف الزمالك Yalla-Shoot| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا NoW

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| إيران تعترف بمسئوليتها عن تدمير الطائرة الأوكرانية

منذ نصف ساعة

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

الآن

"دمنهور" تتحول لمدينة أشباح بعد قرار محافظ البحيرة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري الابطال| هدف الاهلي

الآن

أهداف مباراة الزمالك اليوم| ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا| بث مباشر مباراة الزمالك TODAY

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك الآن| بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو اليوم| هدف الزمالك الأول ON SPORTS

منذ حوالي 11 ساعة

يلا كورة بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو اليوم الجمعة بدوري أبطال إفريقيا yalla zamalek

منذ حوالي 11 ساعة

بعد تألقه أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الأهلي بقرار جريء

منذ حوالي 13 ساعة

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

الآن

هدف الزمالك watch live | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت plus

منذ حوالي 11 ساعة

تركي آل الشيخ ينعى وفاة السلطان قابوس

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

منذ يوم

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

الآن

«اونلاين» Zamalek: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر GOAL يلا شوت Zamalek رابط مباشر الزمالك KORA ONLINE

منذ حوالي 10 ساعة

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر FILGOAL رابط يلا شوت الجديد ماتش الاهلي yallakora

الآن

موضوعات متعلقة

يوم عاشوراء.. تعرف على سبب صيامه وأحكامه

د. حماد عبدالله يكتب: "صالونات الجنازات"فى القاهرة!!

الإعلامي جمال الشاعر يتلقى العزاء في والدته بـ"عمر مكرم" (صور)

د.حماد عبدالله يكتب: صالون "عمر مكرم" والجنازات فى مصر !!

درة ناعية فاروق الفيشاوي: "الناس الحلوة بتروح"

نجوم الكرة المصرية يؤدون واجب العزاء فى وفاه والد سيد معوض بالفيوم

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:23 م

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

02:12 م

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

02:05 م

أهداف مباراة الزمالك اليوم| ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا| بث مباشر مباراة الزمالك TODAY

10:12 م

نتيجة مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري الابطال| هدف الاهلي

01:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status