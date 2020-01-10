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الجهني: موجة قطبية ودرجات حرارة منخفضة على شمال المملكة

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:02 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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صرح خبير الأرصاد الجوية السعودي زياد الجهني، مساء اليوم الجمعة، بأنه يتوقع سيطرة موجة قطبية ودرجات حرارة  صفريه على نطاق واسع من شمال المملكة وشمال الوسطى ومرتفعات الغربية، لافتاً إلى أن تلك الحالة تبلغ ذروتها مساء الغد وتستمر حتى منتصف الأسبوع.

وجاء ذلك في تغريدة نشرها "زياد الجهني" عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الجمعة.

وقال خبير الأرصاد الجهني، فى تغريدة أخرى: تنتهي المربعانية هذا الأسبوع، وبعدها الشبط.. والأيام المقبلة أشد برودة من الماضية ومعها تزداد فرص تهاطل الثلوج على شمال المملكة، ونشاط كبير وواضح للرياح الباردة على معظم مناطق المملكة.

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الكلمات المفتاحية

شمال المملكة المملكة الجهني

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