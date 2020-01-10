Advertisements
Advertisements
Advertisements

حصاد البورصة المصرية .. قيم التداول بالبورصة تقفز لـ 13.2 مليار جنيه في أسبوع واحد

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:08 م
Advertisements
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements

أخبار البورصة المصرية 

ارتفعت قيم التداولات خلال هذا الأسبوع  حيث قلصت البورصة خسائرها خلال أخر جلسين متجاهلة جميع الأحداث السياسية والتي تمثلت في قصف إيران لقواعد عسكرية أمريكية بالعراق ، ورغم ذلك لم تتأثر البورصة بتلك الأحدث ،  وحققن تداولات وصلت الي 13.2 مليار جنيه خلال  فى حين بلغت كمية التداول نحو 682 مليون ورقة منفذة على 85 ألف عملية،وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 5.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 657 مليون ورقة منفذة على 61 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

تداولات مؤشرات البورصة المصرية 

وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة قد وزعت بين 2.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 400.6 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 49.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 354.6 مليون جنيه، بحجم تداول 207 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 25.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 2.6 مليار جنيه بحجم تداول 607.5 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 75.4 ألف عملية

تداولات بورصة النيل 

ووصل قيمة التداول في بورصة النيل الي 3.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 6.1 مليون ورقة منفذة على 408 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 20.84% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 79.16%، وذلك وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

آخبار مصر 85

أخبار تهمك

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة التعاقد مع عبد الله السعيد

منذ حوالي 6 ساعات

now | عروض كارفور اليوم يناير ٢٠٢٠ خصومات وتخفيضات تصل الى 70% | sale هائل من carrefour market على المنتجات الغذائية

منذ أقل من 5 دقائق

أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال

منذ حوالي 22 ساعة

زيدان يصدم ثنائي مدريد: لا أثق في قدراتكم الفنية والغياب عن التشكيل مستمر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله لصًا حاول سرقته

منذ حوالي 4 ساعات

رسائل قوية من مدرب بلاتينيوم قبل مواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعة

بعد تألقه أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الأهلي بقرار جريء

منذ ساعتين و 33 دقيقة

أبيدال يتحرك للتعاقد مع خليفة فالفيردي.. والاسم القادم "مفاجأة"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصر ترد على بيان إثيوبيا: مغالطات مرفوضة جملة وتفصيلاً

منذ ساعتين و 51 دقيقة

ضربة قوية لـ"فايلر".. الهلال السعودي يصدم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

live مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر اليوم الجمعة 10 / يناير/ 2020 في دوري ابطال افريقيا live

منذ 17 دقيقة

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

منذ حوالي 20 ساعة

أول رد من الأهلي على شكوى الزمالك الجديدة ضد كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل الزمالك الرسمي ضد زيسكو.. مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بث مباشر beIN SPORTS

منذ أقل من ساعة

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

منذ حوالي 20 ساعة

إدارة برشلونة تنقسم حول خليفة فالفيردي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

تراجع قيم تداولات البورصة إلى 4.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

ارتفاع تداولات البورصة إلى 8.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

5.8 مليون جنيه إجمالى تداولات بورصة النيل خلال الأسبوع المنتهي

تراجع إجمالى تداولات البورصة إلى 4.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

19.6 مليار جنيه تداولات بورصة النيل خلال شهر مارس

تداولات البورصة المصرية تسجل 10.7 مليار جنيه هذا الأسبوع

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
05:54 م

بعد تألقه أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الأهلي بقرار جريء

تشكيل الزمالك الرسمي ضد زيسكو.. مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بث مباشر beIN SPORTS

07:34 م

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

12:39 ص

رسائل قوية من مدرب بلاتينيوم قبل مواجهة الأهلي

07:29 م

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله لصًا حاول سرقته

04:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status