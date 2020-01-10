حصاد البورصة المصرية .. قيم التداول بالبورصة تقفز لـ 13.2 مليار جنيه في أسبوع واحد





أخبار البورصة المصرية





ارتفعت قيم التداولات خلال هذا الأسبوع حيث قلصت البورصة خسائرها خلال أخر جلسين متجاهلة جميع الأحداث السياسية والتي تمثلت في قصف إيران لقواعد عسكرية أمريكية بالعراق ، ورغم ذلك لم تتأثر البورصة بتلك الأحدث ، وحققن تداولات وصلت الي 13.2 مليار جنيه خلال فى حين بلغت كمية التداول نحو 682 مليون ورقة منفذة على 85 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 5.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 657 مليون ورقة منفذة على 61 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.





تداولات مؤشرات البورصة المصرية





وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة قد وزعت بين 2.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 400.6 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 49.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 354.6 مليون جنيه، بحجم تداول 207 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 25.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 2.6 مليار جنيه بحجم تداول 607.5 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 75.4 ألف عملية





تداولات بورصة النيل





ووصل قيمة التداول في بورصة النيل الي 3.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 6.1 مليون ورقة منفذة على 408 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 20.84% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 79.16%، وذلك وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.











