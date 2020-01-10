كاتب: ترامب وخامنئي في أزمة



وأشار "الخولي"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إلى أن أمريكا وإيران يواجهان أزمات داخلية، والصراع بينهما هو انعكاس لهذه الأزمات، منوها بأن معظم الصحف الأمريكية يتربصون بالرئيس دونالد ترامب بشكل جارح.



وأضاف المفكر، أن المرجع الأعلى في طهران على خامنئي فى مأزق، حيث تشهد إيران مظاهرات داخلية بسبب سوء الأوضاع.



قال الكاتب والمفكر محمد الخولي، إن خريطة الشرق المتوسط مليئة بعلامات الاستفهام خلال الفترة الحالية، وهناك حرائق توشك أن تشتعل.