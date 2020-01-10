يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL رابط ماتش الزمالك YALLA zamalek

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الجمعة 10/يناير/2020 - 08:13 م
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مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر
مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر
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* موعد المباراة :
تُقام مباراة زيسكو والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

يحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل مازيمبي الكونغولي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط. وجاء أول أغسطس الأنجولي في المركز الثالث برصيد نقطتين، في حين تذيل زيسكو المركز الأخير برصيد نقطتين.

* مشاهدة مباراة زيسكو والزمالك :
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* التشكيل المتوقع :
من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بالتشكيل التالي :-
حراسة المرمى : محمد عواد
خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - محمود علاء - حازم إمام
خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما
خط الهجوم : أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد

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