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غدا.. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 7 ساعات

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:15 م
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بوابة الفجر
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قررت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة غدا السبت، لمدة 7 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة مساء، وحتى الخامسة فجرا.

والمناطق المقرر الانقطاع عنها هى: "شارع الحجاز ومتفرعاته –ميدان المحكمة ومتفرعاته - ميدان سانت فاطيما ومتفرعاته – منطقة خلف نادى النصر بدأ من شارع أبو بكر الصديق حتى شارع عبد العزيز فهمى – شارع عبد العزيز فهمى ومتفرعاته – منطقة هليوبوليس"، وذلك نظراً لأعمال اللحامات على خط مياه قطر 600 مللى.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.
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