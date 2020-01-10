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حصاد البورصة المصرية.. الأجانب يستحوذون علي نسبة 26.2% من إجمالي تعاملات السوق

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:57 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن تعاملات المصريين قد إستحوذت علي  نسبة 65.5% من إجمالى تعاملات السوق، بينما إستحوذ تعاملات الأجانب غير العرب على نسبة 26.2%، والعرب على 8.3% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.


و سجل الأجانب "غير العرب" صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 5 ملايين جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 64.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، 
 
ومنذ بداية العام، سجلت تعاملات الأجانب غير العرب فسجلت صافى بيع قدره 9.8 مليون جنيه منذ بداية العام، كما سجل العرب صافى بيع قدره 63 مليون، جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 66.4% من قيم التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب نسبة 25.4% وسجل العرب 8.2%.



وبلغت الخسائر الأسبوعية للبورصة المصرية 10.7 مليار جنيه ليسجل رأس المال السوقي  696 مليار جنيه،
وهبط المؤشر الرئيسي  "إى جى إكس30" بنحو 1.22% ليسجل مستوى 13729 نقطة،وتراجع مؤشر " إى جى إكس 70" بنحو 2.65%، ليسجل 522.4 نقطة، فى انخفض المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس100" نحو 2.56%، ليسجل 1363 نقطة.
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