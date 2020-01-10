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رئيس نادي السد يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول رحيل تشافي إلى برشلونة

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:02 م
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تشافي
تشافي
علي ماهر حلمي
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فجر تركي العلي المدير التنفيذي لنادي السد القطري مفاجأة من العيار الثقيل حول رحيل المدرب الإسباني للفريق تشافي هيرنانديز إلى صفوف نادي برشلونة لتدريب الفريق الكتالوني.

وقال العلي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي القطري :" مسألة ذهاب المدرب الاسباني تشافي هيرنانديز إلى برشلونة طبيعية للغاية في أي وقت ومتوقعه لأنه سيكون في ناديه وبيته الأول ولابد أن يعود إليه في المستقبل ولكن حتى هذا اليوم تشافي مدرباً لنادي السد القطري".

وأضاف المدير التنفيذي لنادي السد القطري:" تشافي يركز الآن مع نادي السد القطري فقط هو وفريقه لديهم مباراة الغد أمام الريان مهمة للغاية وحاسمة ونعلم ان نادي بحجم برشلونة الاسباني واحترافيته سيسلك القنوات الرسمية المتعارف عليها في مثل هذه الأمور أن حدثت".

يذكر أن العديد من التقارير الإسبانية والعالمية أكدت وصول أبيدال إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الجمعة للتفاوض مع تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي السد القطري لتدريب نادي برشلونة الاسباني خلال الفترة المقبلة بعد اقتراب رحيل المدرب الحالي للنادي الكتالوني فالفيردي بسبب سوء النتائج.

وكان نادي برشلونة قد خسر أمام نظيره نادي اتلتيكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر الأسباني في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس علي ملعب الجوهرة المشعة الدولي بمدينة جدة السعودية ليودع النادي الكتالوني حامل لقب بطولة الدوري الاسباني الممتاز البطولة.

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