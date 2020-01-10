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عاجل.. الموعد النهائي للقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:48 م
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علاء خليف
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أعلن الإعلامي أحمد شوبير الموعد النهائي للقاء السوبر المصري لموسم 2018 / 2019 والذي سيقام الشهر المقبل بين الأهلي (بطل الدوري) والزمالك (بطل كأس مصر) في دولة الإمارات.
وكتب "شوبير" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": " ‏السوبر المصري يوم ٢٠ فبراير علي ستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية ابو ظبي الساعة التاسعة بتوقيت ابوظبي، والسابعة بتوقيت القاهرة".

وأضاف: "اللقاء سيذاع عبر قنوات أون وتايم سبورت وأبوظبي الرياضية واحتمال الرياضية السعودية، اللقاء قد يكون بداية لاستخدام تقنية الـvar في المسابقات المحلية المصرية ".

وكان النادي الأهلي قد توج بلقب النسخة الأخيرة من بطولة السوبر المصري لموسم 2017 / 2018، والتي اقيمت يوم 20 سبتمبر الماضي، علي حساب غريمه التقليدي الزمالك بعدما تغلب عليه بنتيجة 3 / 2.

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السوبر المصري الزمالك الاهلي والزمالك الاهلي

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