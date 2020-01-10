Advertisements
Advertisements
Advertisements

تشكيل زيسكو أمام الزمالك.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد زيسكو بث مباشر Bein Sport

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:43 م
Advertisements
مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو
مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو
رامي بشاي
Advertisements
أعلن الجهاز الفني لفريق زيسكو يونايتد الزامبي بقيادة جورج لواندامينا، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه الزمالك، في التاسعة مساء اليوم، باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جاكوب باندا
خط الدفاع: سيمون سيلوامبا - ديفيد أوينو - كليمنت موابي - مويلا بيري
خط الوسط: أدريان تشاما - كوندواني ماتونجا - جون تشينجاندو - جيسي ويري
خط الهجوم:  كوادري كولا - وينستون كالينجو


Advertisements

الكلمات المفتاحية

زيسكو رياضة تشكيل زيسكو الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

أبيدال يتحرك للتعاقد مع خليفة فالفيردي.. والاسم القادم "مفاجأة"

منذ حوالي 4 ساعات

رسائل قوية من مدرب بلاتينيوم قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. مصر ترد على بيان إثيوبيا: مغالطات مرفوضة جملة وتفصيلاً

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة التعاقد مع عبد الله السعيد

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يصدم ثنائي مدريد: لا أثق في قدراتكم الفنية والغياب عن التشكيل مستمر

منذ حوالي 11 ساعة

live مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر اليوم الجمعة 10 / يناير/ 2020 في دوري ابطال افريقيا live

منذ 18 دقيقة

أول رد من الأهلي على شكوى الزمالك الجديدة ضد كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

منذ حوالي 20 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال

منذ حوالي 22 ساعة

إدارة برشلونة تنقسم حول خليفة فالفيردي

منذ أقل من ساعة

ضربة قوية لـ"فايلر".. الهلال السعودي يصدم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

تشكيل الزمالك الرسمي ضد زيسكو.. مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بث مباشر beIN SPORTS

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله لصًا حاول سرقته

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

منذ حوالي 20 ساعة

بعد تألقه أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الأهلي بقرار جريء

منذ ساعتين و 34 دقيقة

now | عروض كارفور اليوم يناير ٢٠٢٠ خصومات وتخفيضات تصل الى 70% | sale هائل من carrefour market على المنتجات الغذائية

منذ 5 دقائق
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
05:54 م

بعد تألقه أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الأهلي بقرار جريء

تشكيل الزمالك الرسمي ضد زيسكو.. مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بث مباشر beIN SPORTS

07:34 م

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

12:39 ص

رسائل قوية من مدرب بلاتينيوم قبل مواجهة الأهلي

07:29 م

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله لصًا حاول سرقته

04:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status