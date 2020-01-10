خصومات كبيرة now | عروض كارفور 2020 على الإجهزة الكهربية Carrufour Market وتخفيضات الشاشات وsmart phones



عروض كارفور 2020 والتي لا تزال مستمرة إحتفالا بالعام الجديد ليس هذا فقط بل عيد ميلاد كارفور؛ حيث مضى على إنشاء Carrufour Market عشر عام وقام هذا العام بتحطيم الأسعار من خلال تخفيضات عديدة وبالأخص في الأجهزة الكهربية والهواتف الذكية، ولعل السبب إرتفاع الأسعار بعض الشئ في الأيام السعودية، لذلك يحاول المشترين إستغلال هذه الفرصة التي لا تعوض سوى بعض مرور عام أخر، ويوجد خدمة التوصيل عبر الإنترنت وقد وصل عدد الأشخاص إلى الآلآف الذين أشتروا بالمقارنة مع الأيام العادية، كذلك إزداد البحث عبر محرك البحث جوجل.



وتتدرج تخفيضات حيث يقدم أقوى الخصومات والغير مسبوقة وهذه بعض عروض كارفور والتي تصل إلى 50 بالمئة على الموبايلات والتابلت، في حين خصم 60 بالمئة على الأجهزة الكهربية الصغيرة مثل الخلطات والمفارم، 30 بالمئة على الأجهزة الكبيرة مثل الثلاجات والغسالات، 40 بالمئة على الابتوب، 60 بالمئة على أدوات المنزل كالأطباق والكاسات.



عروض كارفور 2020 على الأجهزة الكهربية

قامت الشركة المسؤولة عن سلاسل كارفور في مصر بمد الفترة الخاصه بالخصومات من 1 يناير وحتى اليوم الرابع عشر من الشهر، وتبقى أقل من أسبوع وذكرت مجلة كارفور أن العرض حتى نفاذ الكمية، ففي حال إنتهت الكمية التي وضعتها الشركة في أحد المنتجات سواء كانت أجهزة كهربية أو شاشات، فستكون عملية الشراء بعد ذلك بالسعر الفعلي للمنتج المطروح ويستطيع الأشخاص المقبلين على الزواج بالتمتع بهذه العروض، والتي ستوفر الآلآف الجنيهات عليهم.



مجلة عروض كارفور 2020

طرح Carrufour Market الكثير من منتجات الشركات الشهيرة مثل سامسونج وإل جي بالإضافة إلى توشيبا وتورنادو، وتتوافر شاشات بمقاسات 43 وحتى 60 بوصة وتصل الخصومات من 10 إلى 60 بالمئة، كذلك وصلت تخفيضات كارفور إلى نحو 2000 جنية مصري على بعض الشاشات، ويمكن شراء السلع الغذائية والتي تتوافر بأسعار مناسبة للجميع.



خصومات كبيرة now | عروض كارفور 2020 على الإجهزة الكهربية Carrufour Market وتخفيضات الشاشات وsmart phones

