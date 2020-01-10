يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر اليوم 10-1-2020 في دوري أبطال أفريقيا ON SPORT المفتوحة

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تعرف علي موعد مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد اليوم

البطولة : دوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1

معلق المباراة : علي محمد علي

الساعة : 9:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت السعودية



