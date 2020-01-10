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يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر اليوم 10-1-2020 في دوري أبطال أفريقيا ON SPORT المفتوحة

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:36 م
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مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر
مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر
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تعرف علي موعد مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد اليوم
البطولة : دوري أبطال أفريقيا
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1
معلق المباراة : علي محمد علي
الساعة : 9:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 10:00 مساء بتوقيت السعودية

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