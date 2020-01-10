Advertisements
Advertisements
Advertisements

لايف Nasser مشاهدة مباراة النصر والإتحاد بث مباشر اليوم 10-1-2020 في الدوري السعودي live

الجمعة 10/يناير/2020 - 06:45 م
Advertisements
مشاهدة مباراة النصر والاتحاد
مشاهدة مباراة النصر والاتحاد
Advertisements
موقع كورة جول يقدم لكم خدمة البث المباشر للمشاهدة مباريات اليوم بث مباشر في كل البطولات ويمكن لزوار موقعنا متابعة اهم مباريات اليوم بجودة عالية وبدون تقطيع والاستمتاع بمشاهدة أقوي المباريات فى كل الدوريات العالمية والعربية مثل الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الايطالي والدوري الفرنسي والدوري الالماني والدوري السعودي والدوري المصري كما ننقل مشاهدة مباريات دوري ابطال اوروبا ودوري ابطال افريقيا ودوري ابطال اسيا، فقط من خلال كورة جول للبث المباشر شاهد مباريات فريقك المفضل وتابع احدث اخبار الرياضة العالمية والمحلية علي مدار اليوم.

بث مباشر لأحداث مباراة القمة السعودية بين النصر والاتحاد على ملعب الأول مساء اليوم الجمعة 10-1-2020 ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

المباراة ضمن الجولة ال14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، كآخر مباريات اليوم الجمعة في المسابقة، بعدما فاز الشباب على ملعب الحزم بعد الظهيرة، واستضاف التعاون نظيره الفتح لحساب نفس الجولة بعد العصر.

ينطلق هذا اللقاء في تمام الساعة 20:05 بالتوقيت المحلي، 19:05 بتوقيت مصر، 17:05 بتوقيت جرينيتش، على ستاد “الأمير فيصل بن فهد”.
 
يدخل النصر هذا اللقاء في المركز الأول برصيد 29 نقطة من 13 مباراة، بفارق نقطتين عن الهلال الثاني والذي لعب مباراة أقل. أما اتحاد جدة فيواصل صراعه من أجل البقاء، حيث يحتل المركز ال13 برصيد 13 نقطة من 13 مباراة، ولم يفز الفريق منذ يوم 24 نوفمبر 2019 عندما هزم الاتفاق خارج قواعده.

النصر 0-0 الاتحاد
ستاد الأمير فيصل بن فهد (الرياض)

الدوري السعودي للمحترفين – الجولة 14

تنطلق بعد قليل (17:05 جرينيتش)

أهلاً وسهلاً بكل عشاق الدوري السعودي وناديي النصر والاتحاد في هذه التغطية المباشرة لمباراة قمة الجولة الــ14.
 
النصر لم يخسر أي مباراة في آخر 5 مباريات لعبها في جميع المسابقات، هزم التعاون والعدالة والفيحاء في الدوري بنتائج 2-1 و0-3 و1-4 -على الترتيب-، وهزم ضمك 2-4 في كأس خادم الحرمين الشريفين، وهزم التعاون بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل 1/1 في بطولة كأس السوبر السعودي.

اتحاد جدة خسر في الدوري السعودي أمام الفيصلي 1-2 والفيحاء 4-1، وتعادل مع الفتح 1-1 في الجولة الماضية من الدوري يوم 28 ديسمبر 2019، قبل أن يودع من كأس خادم الحرمين الشريفين على يد الفتح في جدة بهدفين لهدف يوم الأول من يناير الجاري.

مشاهدة مباريات اليوم يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والإتحاد اليوم بث حي مباشر يوتيوب بدون تقطيع جوال، البث المباشر لمباريات اليوم لايف بث مباشر مباراة النصر والإتحاد اون لاين بجودة ضعيفة، موقع كورة جول ينقل لكم مشاهدة مباراة النصر والإتحاد اليوم في اطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

موقع كورة جول يقدم لكم خدمة البث المباشر للمشاهدة مباريات اليوم بث مباشر في كل البطولات ويمكن لزوار موقعنا متابعة اهم مباريات اليوم بجودة عالية وبدون تقطيع والاستمتاع بمشاهدة أقوي المباريات فى كل الدوريات العالمية والعربية مثل الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الايطالي والدوري الفرنسي والدوري الالماني والدوري السعودي والدوري المصري كما ننقل مشاهدة مباريات دوري ابطال اوروبا ودوري ابطال افريقيا ودوري ابطال اسيا، فقط من خلال كورة جول للبث المباشر شاهد مباريات فريقك المفضل وتابع احدث اخبار الرياضة العالمية والمحلية علي مدار اليوم.

موعد مباراة النصر والإتحاد اليوم والقنوات الناقلة للمباراة
البطولة : الدوري السعودي
القنوات : السعودية الرياضية 1
المعلق : عبد الله الحربي
الساعة : 7:05 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 8:05 مساء بتوقيت السعودية




Advertisements

أخبار تهمك

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

منذ حوالي 18 ساعة

فايلر يكشف سبب إصابات الأهلي المتكررة.. ويزف بشرى سارة للجماهير

منذ أقل من ساعتين

زيدان يصدم ثنائي مدريد: لا أثق في قدراتكم الفنية والغياب عن التشكيل مستمر

منذ حوالي 9 ساعات

ليفربول يتحرك للتعاقد مع موهبة الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 29 دقيقة

ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله لصًا حاول سرقته

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بعد تألقه أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الأهلي بقرار جريء

منذ ساعة

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة التعاقد مع عبد الله السعيد

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال

منذ حوالي 20 ساعة

ضربة قوية لـ"فايلر".. الهلال السعودي يصدم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. سفينة حربية روسية تصطدم بمدمرة أمريكية في بحر العرب

منذ 34 دقيقة

عاجل.. مصر ترد على بيان إثيوبيا: مغالطات مرفوضة جملة وتفصيلاً

منذ ساعة و 21 دقيقة

أبيدال يتحرك للتعاقد مع خليفة فالفيردي.. والاسم القادم "مفاجأة"

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أول رد من الأهلي على شكوى الزمالك الجديدة ضد كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يحسم مصير فالفيردي بعد الهزيمة من أتليتكو مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
05:54 م

بعد تألقه أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الأهلي بقرار جريء

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله لصًا حاول سرقته

04:27 م

أبيدال يتحرك للتعاقد مع خليفة فالفيردي.. والاسم القادم "مفاجأة"

04:22 م

عاجل.. مصر ترد على بيان إثيوبيا: مغالطات مرفوضة جملة وتفصيلاً

05:36 م

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

12:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status