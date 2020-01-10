تشكيل النصر الأساسي ضد اتحاد جدة| مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر في دوري الأمير محمد بن سلمان live





أعلن روي فيتوريا مدرب النصر، تشكيل الفريق لمواجهة اتحاد جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد.





موعد مباراة النصر والاتحاد





وتبدأ المباراة التي ستجمع بين الاتحاد والنصر، عند الساعة السابعة والخمس دقائق بتوقيت مصر، والثامنة والخمس دقائق بتوقيت السعودية، والخامسة والخمس دقائق بتوقيت جرينتش.





تشكيل النصر لمواجهة اتحاد جدة





زيد البواردي، سلطان الغنام، نايف الماس، عبدالله مادو، عوض خميس، عبدالله الخيبري، بيتروس، أحمد موسى، نورالدين أمرابط، جوليانو، عبدالرزاق حمدالله





مقاعد بدلاء النصر أمام الاتحاد





نواف العقيدي، عبدالعزيز الجبرين، عبدالرحمن الدوسري، خالد الغوينم، فرج الغشيان، محمد مران، يحي الشهري، فهد الجميعة، عبدالفتاح آدم





يتواجد الاتحاد في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، بعد أن لعب 13 مباراة، وحقق الفوز في 4 لقاءات، وخسر في 8 مباريات، وتعادل في لقاء وحيد، وسجل 18 هدف، ودخل مرماه 23 هدف.





بينما يحتل النصر المركز الأول برصيد 29 نقطة، بعد أن خاض 13 لقاء، وحقق الفوز في 9 مباريات، وخسر لقائين وتعادل في مثلهم، وسجل 22 هدف ودخل مرماه 5 أهداف كأقوى خط دفاع.





يذكر أن حارس المرمى نواف العقيدي، قد دخل قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد بأمر من روي فيتوريا، وذلك بعد تغيب براد جونز وذلك بسبب الإيقاف.





القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي للمحترفين





تنقل المباراة التي سوف تجمع بين الاتحاد والنصر، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، على قناتي السعودية الرياضية الأولى بتعليق عبدالله الحربي، والثالثة بتعليق بلال علام.



