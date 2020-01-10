Advertisements
Advertisements
Advertisements

تشكيل النصر الأساسي ضد اتحاد جدة| مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر في دوري الأمير محمد بن سلمان live

الجمعة 10/يناير/2020 - 06:40 م
Advertisements
النصر
النصر
أمل الحلفاوي
Advertisements

أعلن روي فيتوريا مدرب النصر، تشكيل الفريق لمواجهة اتحاد جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد.

موعد مباراة النصر والاتحاد

وتبدأ المباراة التي ستجمع بين الاتحاد والنصر، عند الساعة السابعة والخمس دقائق بتوقيت مصر، والثامنة والخمس دقائق بتوقيت السعودية، والخامسة والخمس دقائق بتوقيت جرينتش.

تشكيل النصر لمواجهة اتحاد جدة

زيد البواردي، سلطان الغنام، نايف الماس، عبدالله مادو، عوض خميس، عبدالله الخيبري، بيتروس، أحمد موسى، نورالدين أمرابط، جوليانو، عبدالرزاق حمدالله

مقاعد بدلاء النصر أمام الاتحاد

نواف العقيدي، عبدالعزيز الجبرين، عبدالرحمن الدوسري، خالد الغوينم، فرج الغشيان، محمد مران، يحي الشهري، فهد الجميعة، عبدالفتاح آدم

يتواجد الاتحاد في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، بعد أن لعب 13 مباراة، وحقق الفوز في 4 لقاءات، وخسر في 8 مباريات، وتعادل في لقاء وحيد، وسجل 18 هدف، ودخل مرماه 23 هدف.

بينما يحتل النصر المركز الأول برصيد 29 نقطة، بعد أن خاض 13 لقاء، وحقق الفوز في 9 مباريات، وخسر لقائين وتعادل في مثلهم، وسجل 22 هدف ودخل مرماه 5 أهداف كأقوى خط دفاع.

يذكر أن حارس المرمى نواف العقيدي، قد دخل قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد بأمر من روي فيتوريا، وذلك بعد تغيب براد جونز وذلك بسبب الإيقاف.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي للمحترفين

تنقل المباراة التي سوف تجمع بين الاتحاد والنصر، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، على قناتي السعودية الرياضية الأولى بتعليق عبدالله الحربي، والثالثة بتعليق بلال علام.

Advertisements

أخبار تهمك

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة التعاقد مع عبد الله السعيد

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال

منذ حوالي 20 ساعة

زيدان يصدم ثنائي مدريد: لا أثق في قدراتكم الفنية والغياب عن التشكيل مستمر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. سفينة حربية روسية تصطدم بمدمرة أمريكية في بحر العرب

منذ نصف ساعة

برشلونة يحسم مصير فالفيردي بعد الهزيمة من أتليتكو مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يكشف سبب إصابات الأهلي المتكررة.. ويزف بشرى سارة للجماهير

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

منذ حوالي 18 ساعة

بعد تألقه أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الأهلي بقرار جريء

منذ ساعة

عاجل.. مصر ترد على بيان إثيوبيا: مغالطات مرفوضة جملة وتفصيلاً

منذ ساعة و 17 دقيقة

ليفربول يتحرك للتعاقد مع موهبة الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أبيدال يتحرك للتعاقد مع خليفة فالفيردي.. والاسم القادم "مفاجأة"

منذ ساعتين و 31 دقيقة

ضربة قوية لـ"فايلر".. الهلال السعودي يصدم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله لصًا حاول سرقته

منذ ساعتين و 26 دقيقة

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

منذ حوالي 18 ساعة

أول رد من الأهلي على شكوى الزمالك الجديدة ضد كهربا

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
05:54 م

بعد تألقه أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الأهلي بقرار جريء

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله لصًا حاول سرقته

04:27 م

أبيدال يتحرك للتعاقد مع خليفة فالفيردي.. والاسم القادم "مفاجأة"

04:22 م

عاجل.. مصر ترد على بيان إثيوبيا: مغالطات مرفوضة جملة وتفصيلاً

05:36 م

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

12:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status