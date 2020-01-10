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حبس موظف بشبرا الخيمة لاستيلاؤه على مليون و200 ألف جنيه

الجمعة 10/يناير/2020 - 06:45 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد نبيل
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أمر عبدالرحمن زايد وكيل نيابة قسم أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار أمين عبدالحافظ، بحبس المسئول عن دفاتر مشروع سيارات السرفيس بحي غرب شبرا الخيمة أربعة أيام على ذمة التحقيق وسرعة ضبط وإحضار 2 آخرين لاتهامهم بالاستيلاء علي مليون و200 ألف جنية من أموال المشروع.

كشفت تحقيقات النيابة تحت إشراف المستشار محمد حته المحامي العام لنيابات جنوب بنها أن المتهمين الثلاثة من الموظفين العموميين ويعملون بمشروع سرفيس السيارات التابع لحي غرب شبرا الخيمة قاموا خلال الفترة من عام 2011 حتى 2019 بالاستيلاء على العهده المسلمة لهم بسبب وظيفتهم حتى بلغت تلك المبالغ مليون و200 ألف جنيه وتبين من خلال فحص اللجنة المشكلة من محافظة القليوبية بمعرفة النيابة العامة صحة الاتهامات.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق ووجهت للمتهم الأول تهمة الاستيلاء علي المال العام وأمرت بسرعة ضبط وإحضار 2 موظفين آخرين.
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