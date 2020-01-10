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عاجل.. سفينة حربية روسية تصطدم بمدمرة أمريكية في بحر العرب

الجمعة 10/يناير/2020 - 06:23 م
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البنتاجون
البنتاجون
الفجر
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن سفينة حربية روسية كادت أن تتسبب بتصادم في بحر العرب.


وأوضحت الوزارة، في بيان لها، مساء اليوم الجمعة،  أن السفينة الحربية الروسية اقتربت بشكل عدائي من مدمرة أمريكية في شمال بحر العرب.

وقال الأسطول الأمريكي الخامس الذي يتمركز في البحرين، في بيان: "اقتربت سفينة تابعة للقوات البحرية الروسية، بشكل عدائي، يوم الخميس 9 يناير، من سفينة USS Farragut (DDG 99) خلال تنفيذ عمليات روتينية شمال بحر العرب".

وسبق أن أعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة ستتابع المناورات البحرية المزمع إجراؤها من قبل روسيا وإيران والصين في بحر العرب، مؤكدا استعدادها لـ "ضمان حرية الملاحة في المياه الدولية".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، شون روبرتسون، في بيان: "نحن على علم بتدريبات متعددة الأطراف تجريها إيران والصين وروسيا في بحر العرب. نتابع ذلك وسنواصل العمل مع شركائنا وحلفائنا لضمان حرية الملاحة وحركة البضائع عبر الممرات المائية الدولية".
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الكلمات المفتاحية

مدمرة أمريكية سفينة حربية روسية بحر العرب البنتاجون

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