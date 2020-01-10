طقس السبت.. مائل للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية





كما توقعت تكون الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على معظم أنحاء الجمهورية:



الصغرى العظمى



القاهرة 08 17

شبين الكوم 07 16

طنطا 07 16

دمنهور 09 17

الإسكندرية 11 18

بلطيم 10 18

مطروح 10 16

السلوم 08 15

سيوة 03 15

بورسعيد 10 17

دمياط 10 17

الزقازيق 09 18

الاسماعيلية 07 19

السويس 11 17

العريش 08 18

رفح 07 17

رأس سدر 12 17

نخل 03 16

نويبع 11 18

طابا 08 15

كاترين 01- 11

الطور 10 19

شرم الشيخ 13 20

الغردقة 10 21

مرسى علم 11 20

الفيوم 08 17

بنى سويف 08 17

المنيا 07 17

أسيوط 04 17

سوهاج 05 18

قنا 05 18

الأقصر 07 19

أسوان 08 21

أبوسمبل 06 18

الوادى الجديد 06 20

شلاتين 14 21

ابو رماد 14 20

حلايب 16 18

رأس حدربة 19 16





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.