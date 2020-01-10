نيرمين الفقي مع طائر الصقر: "على قد جماله كنت مرعوبة"



مسلسل"نصيبي وقسمتك3"



شاركت الفنانة نرمين الفقي،فى بطولة هذا المسلسل وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم،هانى عادل، هبة مجدي، فراس سعيد، عبير صبرى، ملك قورة، تونى ماهر، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفي فكرى، يتناول هذا المسلسل قصص مختلفة كل قصة 5 حلقات يتناقشون فيه قضايا المرأة العمل والزواج .



يذكر أن مؤخرا شاركت الفنانة نرمين الفقي فى بطولة مسلسل"ابو العروسة ٢"وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم،سيد رجب، سوسن بدر،ولاء الشريف، محمود حجازى، مدحت صالح، تأليف هانى كمال، اخراج كمال منصور .

نشرت الفنانة نيرمين الفقي، مجموعة صور جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلًا لدى جمهورها .وظهرت "الفقي"، في الصور، برفقة طائر الصقر، مرتدية جاكيت أخضر فيروزي، وتحته بدي بني ذات أكمام طويلة، وأعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها ووضعت ميكب هادى وبسيط، وظهرت في إطلالة شتوية أنيقة .وعلقت"الفقي"علي الصور:" علي قد جماله كنت مرعوبة"، ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .