Advertisements
Advertisements
Advertisements

نيرمين الفقي مع طائر الصقر: "على قد جماله كنت مرعوبة"

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:42 م
Advertisements
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
رباب مصطفي
Advertisements
نشرت الفنانة نيرمين الفقي، مجموعة صور جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلًا لدى جمهورها .

وظهرت "الفقي"، في الصور، برفقة طائر الصقر، مرتدية جاكيت أخضر فيروزي، وتحته بدي بني ذات أكمام طويلة، وأعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها ووضعت ميكب هادى وبسيط، وظهرت في إطلالة شتوية أنيقة .

وعلقت"الفقي"علي الصور:" علي قد جماله كنت مرعوبة"، ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها . 

مسلسل"نصيبي وقسمتك3"

شاركت الفنانة نرمين الفقي،فى بطولة هذا المسلسل وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم،هانى عادل، هبة مجدي، فراس سعيد، عبير صبرى، ملك قورة، تونى ماهر، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفي فكرى، يتناول هذا المسلسل قصص مختلفة كل قصة 5 حلقات يتناقشون فيه قضايا المرأة العمل والزواج .

يذكر أن مؤخرا شاركت الفنانة نرمين الفقي فى بطولة مسلسل"ابو العروسة ٢"وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم،سيد رجب، سوسن بدر،ولاء الشريف، محمود حجازى، مدحت صالح، تأليف هانى كمال، اخراج كمال منصور .
نيرمين الفقي مع طائر الصقر: "على قد جماله كنت مرعوبة"
نيرمين الفقي مع طائر الصقر: "على قد جماله كنت مرعوبة"
نيرمين الفقي مع طائر الصقر: "على قد جماله كنت مرعوبة"
نيرمين الفقي مع طائر الصقر: "على قد جماله كنت مرعوبة"
Advertisements

أخبار تهمك

أبيدال يتحرك للتعاقد مع خليفة فالفيردي.. والاسم القادم "مفاجأة"

منذ حوالي 4 ساعات

live مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر اليوم الجمعة 10 / يناير/ 2020 في دوري ابطال افريقيا live

منذ ربع ساعة

تشكيل الزمالك الرسمي ضد زيسكو.. مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بث مباشر beIN SPORTS

منذ أقل من ساعة

زيدان يصدم ثنائي مدريد: لا أثق في قدراتكم الفنية والغياب عن التشكيل مستمر

منذ حوالي 11 ساعة

بعد تألقه أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الأهلي بقرار جريء

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله لصًا حاول سرقته

منذ حوالي 4 ساعات

إدارة برشلونة تنقسم حول خليفة فالفيردي

منذ أقل من ساعة

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة التعاقد مع عبد الله السعيد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصر ترد على بيان إثيوبيا: مغالطات مرفوضة جملة وتفصيلاً

منذ ساعتين و 49 دقيقة

رسائل قوية من مدرب بلاتينيوم قبل مواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعة

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

منذ حوالي 20 ساعة

أول رد من الأهلي على شكوى الزمالك الجديدة ضد كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة قوية لـ"فايلر".. الهلال السعودي يصدم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

now | عروض كارفور اليوم يناير ٢٠٢٠ خصومات وتخفيضات تصل الى 70% | sale هائل من carrefour market على المنتجات الغذائية

منذ أقل من دقيقتين

أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
05:54 م

بعد تألقه أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الأهلي بقرار جريء

تشكيل الزمالك الرسمي ضد زيسكو.. مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بث مباشر beIN SPORTS

07:34 م

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

12:39 ص

رسائل قوية من مدرب بلاتينيوم قبل مواجهة الأهلي

07:29 م

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله لصًا حاول سرقته

04:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status