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live بث مباشر KSA Sport .. رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر اليوم الجمعة بالدوري السعودي

الجمعة 10/يناير/2020 - 06:35 م
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مشاهدة مباراة النصر
مشاهدة مباراة النصر
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لا شك أن الفارق بين الفريقان كبير للغاية من حيث عدد النقاط، إلا أنهما يتمتعان بجمهور كبير، وهو ما سيجعل من هذه المباراة واحدة من أهم المباريات المرتقبة للغاية.

يدخل النصر هذه المباراة وهو متصدراً جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، حصدهم من الفوز في 9 مباريات والتعادل في إثنتين، فيما يتواجد الاتحاد بالمركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة من الفوز في أربع مباريات والتعادل في واحدة فقط.

تضرب الإصابات صفوف العميد في اللقاء المنتظر أمام النصر، إذ سيتغيب عن الفريق الثنائي عبد الإله المالكي وسعود عبد الحميد بسبب الإصابات، ومن المتوقع أم يبدأ المدرب تين كات بفواز القرني في حراسة مرمى النمور، وفي الدفاع الرباعي منصور الحربي والعمار والدحيم والشنقيطي، وفي الوسط سيدفع بجوناس والأحمدي، ومن أمامها البيشي وفيانويفا ورومارينيو، وسيتولى هجوم الفريق أليكساندر بريوفتيش.


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