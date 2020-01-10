«يلاشووت Nasser» مشاهدة مباراة النصر واتحاد جدة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش النصر Nasser Today

لا شك أن الفارق بين الفريقان كبير للغاية من حيث عدد النقاط، إلا أنهما يتمتعان بجمهور كبير، وهو ما سيجعل من هذه المباراة واحدة من أهم المباريات المرتقبة للغاية.





يدخل النصر هذه المباراة وهو متصدراً جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، حصدهم من الفوز في 9 مباريات والتعادل في إثنتين، فيما يتواجد الاتحاد بالمركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة من الفوز في أربع مباريات والتعادل في واحدة فقط.





تضرب الإصابات صفوف العميد في اللقاء المنتظر أمام النصر، إذ سيتغيب عن الفريق الثنائي عبد الإله المالكي وسعود عبد الحميد بسبب الإصابات، ومن المتوقع أم يبدأ المدرب تين كات بفواز القرني في حراسة مرمى النمور، وفي الدفاع الرباعي منصور الحربي والعمار والدحيم والشنقيطي، وفي الوسط سيدفع بجوناس والأحمدي، ومن أمامها البيشي وفيانويفا ورومارينيو، وسيتولى هجوم الفريق أليكساندر بريوفتيش.







