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الدفاع المدني بمكة يعلن مباشرة حادث حريق برج جدة

الجمعة 10/يناير/2020 - 06:33 م
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حريق برج جدة
حريق برج جدة
الفجر السعودي
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قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، مساء اليوم الجمعة، إن "رجال الدفاع المدني باشروا عند الساعة 5:20 من صباح اليوم حريقا بالأدوار العليا من برج سكني تحت الإنشاء على كورنيش جدة".

وأضاف العقيد محمد القرني: أنه تم السيطرة على الحريق والحيلولة من انتشاره للأبراج والمناطق السكنية المجاورة، التي تم إخلاءها من السكان والمارة احترازياً خلال عمليات مكافحة الحريق، ولم ينتج عن ذلك تعرض أحد لأي ضرر.

كما أوضح أن الحريق بدأ في الدورين العلويين، وشارك في مكافحته واحتوائه 24 فرقة إطفاء وإنقاذ و4 آليات سلالم، بالاضافة إلى 3 معدات مخصصة للمباني العالية، وشارك طيران الأمن في عمليات مكافحة النيران في أعلى البرج.

وذكر المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمكة المكرمة، أن الفرق الميدانية لا زالت تواصل مهامها في عمليات التبريد، وأن جهات التحقيق المختصة باشرت عملها ميدانياً لتحديد أسباب الحادث.

الدفاع المدنى السعودى
ويعتبر الدفاع المدني، خَطّ الدفاع الثاني في الدولة أثناء الكوارث، وذلك من خلال تقديم الخدمات، والرعاية الاجتماعيّة التي يتعرَّض لها المجتمع، مثل: مكافحة الحرائق، وتقديم الإسعافات الأوّلية، وأعمال الإغاثة.

ويهتم الدفاع المدني بتدريب الأفراد العاديّين؛ لمساعدة القُوّات المُسلَّحة، وقُوّات الشرطة على حماية المُمتلَكات من أي كارثة تتعرض لها الدولة؛ بمعنى أنّها الهيئة التي يمكن من خلالها حماية السكّان المَدنيِّين في حالات الطوارئ والتخفيف منها، والخروج بأقلّ الأضرار، بل حتى مَنعها.

ويعد الدفاع المدني، تنظيم أو جهاز تُلقى على عاتقه المهام والإجراءات وبعض الأعمال اللازمة لحماية السُكان والممتلكات الخاصة والعامة من الأخطار المُختلفة كالحرائق والكوارث الطبيعية والحروب، وإغاثة المنكوبين وإسعاف المُصابين من الحوادث على الطُرق، وتأمين سلامة الناس وتنقلهم واتصالهم ببعضهم البعض ولا سيما في الظروف غير الطبيعية.

كما تكمن أهمية الفرق المتطوِعة داخل الدفاع المدني في مساعدته على مُواجهة الأزمات، والكوارث التي تتعرَّض لها الدولة؛ إذ إنّه في بعض الأحيان قد لا تكفي كوادر الدفاع المدنيّ؛ للتعامُل مع الكوارث، وتغطيتها وحدها، ومن هنا تمّ إطلاق مُصطلح مُتطوِّعي الدفاع المدنيّ، حيث يتألَّف فريق مُتطوِّعي الدفاع المدنيّ من مواطنين عاديّين يساعدون الدفاع المدنيّ على تنفيذ واجباته، والمساهمة في التعامُل مع الحوادث إلى حين وصول كوادر الدفاع المدنيّ.

وتتلخص أهداف متطوِعي الدفاع المدنيّ في محاولة نَشْر الوعي، والانتماء لدى المواطنين؛ للمُساهمة في خدمة الدولة، وتعزيز الوعي الوقائيّ؛ أي الوعي قَبل حدوث الكارثة؛ لتجنُّب حدوثها، كما يمكن الاستفادة من مُتقاعِدي الدفاع المدنيّ؛ بهدف تشكيل فِرَق تطوُّعية، وتدريبها.

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مكة حريق برج جدة جدة برج جدة الدفاع المدني

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