يلا شوت حصري النصر والإتحاد alnasr vs alittihad بث مباشر مباراة النصر اليوم| مشاهدة مباراة الاتحاد الآن| Saudi ksa

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معلومات مباراة النصر والإتحاد

🏆 البطولة : الدوري السعودي 2020 .

⌚ موعد المباراة : الساعة 7:05 مساءاً بتوقيت مصر والساعة 8:05 مساءاً بتوقيت السعودية.

⏰ تاريخ المباراة : الجمعة الموافق 10-1-2020 .

📺 القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 .

🎤 التعليق الصوتي : عبد الله الحربي + بلال علام.

🏟 ملعب المباراة : ستاد الملك فهد الدولي.

⚽ نتيجة المباراة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .





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