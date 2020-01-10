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مشاهدة مباراة النصر والإتحاد بث مباشر اليوم 10-1-2020 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الجمعة 10/يناير/2020 - 06:27 م
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مشاهدة مباراة النصر والإتحاد
مشاهدة مباراة النصر والإتحاد
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موعد مباراة النصر والإتحاد اليوم والقنوات الناقلة للمباراة
البطولة : الدوري السعودي
القنوات : السعودية الرياضية 1
المعلق : عبد الله الحربي
الساعة : 7:05 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 8:05 مساء بتوقيت السعودية

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