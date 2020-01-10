Advertisements
Advertisements
Advertisements

التصريح بدفن جثة شاب صدمه قطار في الحوامدية

الجمعة 10/يناير/2020 - 06:28 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
Advertisements
صرحت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بدفن جثة شاب في عقده الثالث من العمر، إثر اصطدام قطار به بمنطقة الحوامدية أثناء عبوره للسكة الحديد، وأنه لا شبهه جنائية حول الواقعة.

وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مصرع شاب في عقده الثالث من العمر، إثر اصطدام قطار به في الحوامدية، اثناء عبوره السكة الحديد، مما انقسمت جثته لقسمين، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

كانت تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة اصطدام قطار به فى الحوامدية، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن شاب في عقده الثالث من العمر، وأنه أثناء عبوره السكة الحديد صدمه القطار، مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

وأفادت التحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، أن الشاب مهتز نفسيًا، وتوفي حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور.

فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قطار جثة شاب النيابة العامة، الحوامدية

أخبار تهمك

ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

بعد تألقه أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الأهلي بقرار جريء

منذ ساعة

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة التعاقد مع عبد الله السعيد

منذ حوالي 5 ساعات

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

منذ حوالي 18 ساعة

زيدان يصدم ثنائي مدريد: لا أثق في قدراتكم الفنية والغياب عن التشكيل مستمر

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال

منذ حوالي 20 ساعة

فايلر يكشف سبب إصابات الأهلي المتكررة.. ويزف بشرى سارة للجماهير

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. سفينة حربية روسية تصطدم بمدمرة أمريكية في بحر العرب

منذ نصف ساعة

عاجل.. مصر ترد على بيان إثيوبيا: مغالطات مرفوضة جملة وتفصيلاً

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله لصًا حاول سرقته

منذ ساعتين و 26 دقيقة

ليفربول يتحرك للتعاقد مع موهبة الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 25 دقيقة

برشلونة يحسم مصير فالفيردي بعد الهزيمة من أتليتكو مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

أبيدال يتحرك للتعاقد مع خليفة فالفيردي.. والاسم القادم "مفاجأة"

منذ ساعتين و 31 دقيقة

ضربة قوية لـ"فايلر".. الهلال السعودي يصدم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

أول رد من الأهلي على شكوى الزمالك الجديدة ضد كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان الواسطى ببني سويف

مصرع طالب صدمه قطار القاهرة في القناطر

التصريح بدفن جثة ضحية "قطار العياط"

النيابة تصرح بدفن عامل لقي مصرعه بالسقوط من الطابق الخامس بأكتوبر

مصرع فتاة صدمها قطار أثناء عبورها مزلقان في الشرقية

"أنقذ طفلين ومات".. دفن جثة شاب صدمه قطار في العياط

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
05:54 م

بعد تألقه أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الأهلي بقرار جريء

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله لصًا حاول سرقته

04:27 م

أبيدال يتحرك للتعاقد مع خليفة فالفيردي.. والاسم القادم "مفاجأة"

04:22 م

عاجل.. مصر ترد على بيان إثيوبيا: مغالطات مرفوضة جملة وتفصيلاً

05:36 م

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

12:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status