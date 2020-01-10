Advertisements
Advertisements
Advertisements

رابط yalla shoor مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر اليوم 10 يناير 2020 alnasr vs alittihad

الجمعة 10/يناير/2020 - 06:24 م
Advertisements
مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر
مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر
Advertisements
يترقب عشاق الكرة السعودية مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي لكرة القدم، ويسعى النصر إلى تعزيز تصدره لجدول الترتيب، بينما يبحث الاتحاد عن نفسه ويأمل في العودة إلى سكة الانتصارات وتحسين مركزه في دوري المحترفين.

مباراة النصر والاتحاد بث مباشر
سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة النصر ضد الاتحاد بث مباشر عبر قناة KSA SPORTS 1 HD بصوت المعلق عبدالله الحربي، على أرضية ملعب الملك فهد الدولي، وسيكون توقيت اللقاء اليوم الجمعة 10 يناير 2020، في تمام الـ 8:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والـ 7:05 مساء بتوقيت القاهرة، عبر رابط مباراة النصر والاتحاد مباشر. 



قبل مباراة النصر والاتحاد بث مباشر اليوم، يخوض النصر مباراة قوية أمام الاتحاد هذا المساء، ويدخل الفريقين في ظروف غير متكافئة، حيث يحتل العالمي قمة الصدارة في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، بعد 13 جولة، فاز في تسع مباريات وتعادلين وتلقى الخسارة مرتين، في حين خاض الاتحاد 13 مباراة حتى الآن، جمع منهم 13 نقطة  فقط، فهو يتواجد في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، وحقق الفريق الفوز في أربع مباريات وخسر ثمانية وتعادل في واحدة.

يجب على الاتحاد أن يقدم كل ما لديه ضد النصر، واذا نجح في الانتصار في مباراة الليلة، سوف تعطيه دفعة معنوية كبيرة، خاصة أن الفريق يعيش فوضى على الصعيد الفني والإداري، خاصة بعد الخسائر المتتالية في الدوري، واقترابه من مناطق الهبوط، لذلك يسعى العميد إلى الظهور بأفضل ما يمكن والتغلب على النصر على أقل تقدير لمصالحة جماهيره الغاضبة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلا شوت مباراة النصر والاتحاد بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر مباراة النصر والاتحاد بث مباشر SPORTS KSA SPORTS HD

أخبار تهمك

عاجل.. سفينة حربية روسية تصطدم بمدمرة أمريكية في بحر العرب

منذ 33 دقيقة

ليفربول يتحرك للتعاقد مع موهبة الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 28 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال

منذ حوالي 20 ساعة

بعد تألقه أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الأهلي بقرار جريء

منذ ساعة

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله لصًا حاول سرقته

منذ ساعتين و 29 دقيقة

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مصر ترد على بيان إثيوبيا: مغالطات مرفوضة جملة وتفصيلاً

منذ ساعة و 20 دقيقة

أول رد من الأهلي على شكوى الزمالك الجديدة ضد كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

منذ حوالي 18 ساعة

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة التعاقد مع عبد الله السعيد

منذ حوالي 5 ساعات

أبيدال يتحرك للتعاقد مع خليفة فالفيردي.. والاسم القادم "مفاجأة"

منذ ساعتين و 34 دقيقة

برشلونة يحسم مصير فالفيردي بعد الهزيمة من أتليتكو مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

ضربة قوية لـ"فايلر".. الهلال السعودي يصدم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

فايلر يكشف سبب إصابات الأهلي المتكررة.. ويزف بشرى سارة للجماهير

منذ أقل من ساعتين

زيدان يصدم ثنائي مدريد: لا أثق في قدراتكم الفنية والغياب عن التشكيل مستمر

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

كورة لايف clasicooo مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر alhilal vs alittihad بث الاسطورة مباراة الهلال جودات عديدة HD

«كورة لايف» TODAY Nasser مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش النصر PLUS بدون تقطيع Nasser

"كورة اون لاين" Nasser مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر KSA SPORT المفتوحة «Ittehad» هدف حمد الله رابط النصر HD

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
05:54 م

بعد تألقه أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الأهلي بقرار جريء

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله لصًا حاول سرقته

04:27 م

أبيدال يتحرك للتعاقد مع خليفة فالفيردي.. والاسم القادم "مفاجأة"

04:22 م

عاجل.. مصر ترد على بيان إثيوبيا: مغالطات مرفوضة جملة وتفصيلاً

05:36 م

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

12:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status