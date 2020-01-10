رابط yalla shoor مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر اليوم 10 يناير 2020 alnasr vs alittihad

يترقب عشاق الكرة السعودية مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي لكرة القدم، ويسعى النصر إلى تعزيز تصدره لجدول الترتيب، بينما يبحث الاتحاد عن نفسه ويأمل في العودة إلى سكة الانتصارات وتحسين مركزه في دوري المحترفين.





مباراة النصر والاتحاد بث مباشر

سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة النصر ضد الاتحاد بث مباشر عبر قناة KSA SPORTS 1 HD بصوت المعلق عبدالله الحربي، على أرضية ملعب الملك فهد الدولي، وسيكون توقيت اللقاء اليوم الجمعة 10 يناير 2020، في تمام الـ 8:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والـ 7:05 مساء بتوقيت القاهرة، عبر رابط مباراة النصر والاتحاد مباشر.













قبل مباراة النصر والاتحاد بث مباشر اليوم، يخوض النصر مباراة قوية أمام الاتحاد هذا المساء، ويدخل الفريقين في ظروف غير متكافئة، حيث يحتل العالمي قمة الصدارة في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، بعد 13 جولة، فاز في تسع مباريات وتعادلين وتلقى الخسارة مرتين، في حين خاض الاتحاد 13 مباراة حتى الآن، جمع منهم 13 نقطة فقط، فهو يتواجد في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، وحقق الفريق الفوز في أربع مباريات وخسر ثمانية وتعادل في واحدة.





يجب على الاتحاد أن يقدم كل ما لديه ضد النصر، واذا نجح في الانتصار في مباراة الليلة، سوف تعطيه دفعة معنوية كبيرة، خاصة أن الفريق يعيش فوضى على الصعيد الفني والإداري، خاصة بعد الخسائر المتتالية في الدوري، واقترابه من مناطق الهبوط، لذلك يسعى العميد إلى الظهور بأفضل ما يمكن والتغلب على النصر على أقل تقدير لمصالحة جماهيره الغاضبة.



