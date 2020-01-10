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يلا شووت MATCH Nasser مشاهدة مباراة النصر واتحاد جدة بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر "قناة مفتوحة" KS

الجمعة 10/يناير/2020 - 06:17 م
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مشاهدة مباراة النصر والاتحاد
مشاهدة مباراة النصر والاتحاد
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قديم خدمة مميزة لمتابعيها، نقدم لكم البث المباشر للمواجهة المرتقبة بين فريقي النصر واتحاد جدة، التي تقام مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد "الملز"، ضمن منافسات الجولة 14 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

 تنطلق مباراة النصر واتحاد جدة في السابعة مساءً، بتوقيت القاهرة، بينما يكون

موعد اللقاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت مدينة أبوظبي.
 تنقل المباراة عبر قناتي KSA Sports 1 HDو KSA Sports 3 HD بصوت المعلقين الرياضيين بلال علام، وعبدالله الحربي.

 يدخل فريق النصر المباراة بهدف تحقيق الفوز، مستغلاً عامليالأرض والجمهور، وذلك لضمان الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي.
 يتصدر الفريق النصراوي جدول ترتيب المسابقة بـ29 نقطة، من13 مباراة وبفارق نقطتين فقط عن غريمه التقليدي الهلال، الذي يمتلك مباراة مؤجلة.

 على الجانب الآخر، يسعى الاتحاد لتحقيق نتيجة إيجابية وإيقاف قطار النصر، لتحسين موقف الفريق في جدول الدوري.

 يحتل الاتحاد المركز 13 بجدول ترتيب المسابقة، في ظل تراجع كبير في النتائج للموسم الثاني على التوالي.


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