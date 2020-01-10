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تشكيل اتحاد جدة الرسمي ضد النصر| مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

الجمعة 10/يناير/2020 - 06:20 م
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النصر والاتحاد
النصر والاتحاد
أمل الحلفاوي
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أعلن الهولندي تين كات مدرب اتحاد جدة، تشكيل فريقه لملاقاة النصر، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد.

موعد مباراة النصر والاتحاد

وتنطلق المباراة التي ستجمع بين الاتحاد والنصر، عند الساعة السابعة والخمس دقائق بتوقيت مصر، والثامنة والخمس دقائق بتوقيت السعودية، والخامسة والخمس دقائق بتوقيت جرينتش.

تشكيل اتحاد جدة لمباراة النصر

مارسيلو جورهي، منصور الحربي، حمدان الشمراني، جوناس دي سوزا، مهند الشنقيطي، كريم الأحمدي، عبدالاله المالكي، ليوناردو جيل، رومارينهو، هارون كمارا، عبدالرحمن العبود

مقاعد بدلاء اتحاد جدة

فواز القرني، راكان النجار، عبدالعزيز البيشي، عبدالعزيز العرياني، فيلانويفا، عمار الدحيم، عبدالله العمار، خالد السميري، عبدالرحمن الغامدي

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، بعد أن لعب 13 مباراة، وحقق الفوز في 4 لقاءات، وخسر في 8 مباريات، وتعادل في لقاء وحيد، وسجل 18 هدف، ودخل مرماه 23 هدف.

بينما يتواجد النصر المركز الأول برصيد 29 نقطة، بعد أن خاض 13 لقاء، وحقق الفوز في 9 مباريات، وخسر لقائين وتعادل في مثلهم، وسجل 22 هدف ودخل مرماه 5 أهداف كأقوى خط دفاع.

جدير بالذكر أن ليوناردو جيل قد انضم لصفوف الفريق ضمن انتقالات الصيف الجارية، وتعد هذه أولى مباريات اللاعب مع الاتحاد.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي للمحترفين

تنقل المباراة التي سوف تجمع بين الاتحاد والنصر، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، على قناتي السعودية الرياضية الأولى بتعليق عبدالله الحربي، والثالثة بتعليق بلال علام.

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