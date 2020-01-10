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"الفجر" تنعي شقيق المستشار رأفت عباس عفيفي

الجمعة 10/يناير/2020 - 06:15 م
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بوابة الفجر
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تنعي أسرة جريدة "الفجر" المستشار رأفت عباس عفيفي في وفاه شقيقه الرائد جمال عباس عفيفي، ونتقدم بخالص العزاء للأسرة، داعين الله أن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم الأسرة الصبر والسلوان.

وينعي كلًا من، مستشاري محكمة النقض الدائرة الجنائية برئاسة السيد المستشار محمد سامي إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس دائرة الثلاثاء جنائي، والسادة المستشارين هادي عبد الرحمن وهشام الجندي وهشام والي ومحمود إبراهيم وعصام الدين خليل ويونس سليم وأحمد مقلد ومديري الجلسات أحمد سيف وحسين بدرخان ومصطفى فيصل، شقيق المستشار رأفت عباس عفيفي، داعيين للفقيد الرحمة والأسرة الصبر والسلوان.
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