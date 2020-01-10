أستاذ تمويل: رئيس الوزراء يسير بوتيرة متسارعة لتحسين مناخ الاستثمار

علق الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، على أول اجتماع بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ومجموعة من المستثمرين؛ لتحسين مناخ الاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص.



وقال "إبراهيم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء يسير بوتيرة متسارعة لتحسين مناخ الاستثمار، وتسريع الاستفادة من الاستثمار.



وأضاف أن الدولة تسعى للتواصل مع المستثمرين، وحريصة كل الحرص على زيادة نسب الاستثمار، لافتًا إلى أن الحكومة تزيد قدر الاستثمارات العامة، ولكن القطاع الخاص سيظل الأكثر تأثيرًا.



وتابع: "الوقت الحالي هو وقت دخول القطاع الخاص، وعلى رجال الأعمال المصريين أن يستغلوا الفرصة الحالية؛ لتحسين الاستثمار الخاص".

