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هكذا هنأ الجمهور أحمد سعيد عبدالغني بعيد ميلاده

الجمعة 10/يناير/2020 - 06:48 م
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احمد سعيدعبدالغني
احمد سعيدعبدالغني
ريهام كمال
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يحتفل اليوم الفنان أحمد سعيد عبد الغني، بعيد ميلاده الـ44 وهو أحد أشهر نجوم جيله الذي تميز في أدوار الشر، ونشأ في عائلة فنية والده الراحل الفنان القدير سعيد عبد الغني، وخالته الراحلة الفنانة القديرة زهرة العلا.

ونشر أحمد سعيد عبد الغني، صورة له برفقه والد الراحل الفنان الكبير سعيد عبد الغني، وفي أعلاها مكتوب عليها "اللي خلف مماتش"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق "عبد الغني" على الصورة قائلًا: النهارده اول عيد ميلاد ليا وانت مش معايا بس انت في دمي".

ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من الجمهور المتابع له وإنهالت عليه التعليقات مقدمين تهانيهم بمناسبة عيد ميلاده متمنين له المزيد من التوفيق والنجاح، ومعبرين له عن حبهم الشديد لوالده الراحل الفنان القدير سعيد عبد الغني.

كما تفاعل عدد من نجوم الفن على الصورة ومنهم الفنانة روجينا: "الله يرحمه ويغفرلة ويجعل مثواه الجنه تعيش وتفتكر يااحمد"، الفنانة هبة عبد الحكيم: "كل سنه وانت طيب، ربنا يرحمه".

ومن تعليقات الجمهور: "كل سنة وانتا طيب يا فنان وتعيش وتفتكره وربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة
"،الله يرحمه...و عيد ميلاد سعيد لحضرتك"، "كل عام وانت بالف خير وينعاد عليك بالصحة والعافية ويحفظك بنتك العسل وانتا فنان ونحبك وعلى خطي الوالد ماشي ببساطة هذا الشبل من ذاك الاسد".

ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعيد عبد الغني، مسلسل "ضد مجهول" بطولة غادة عبد الرازق، حنان مطاوع، خالد محمود، رانيا منصور، محمد جمعة، محمد كيلاني،تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج طارق رفعت.
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