طلاق أصالة وحريق منزل إيهاب توفيق.. أبرز الأحداث × أسبوع

طرأت على الساحة خلال الأسبوع الماضي، عدد كبير من الأحداث، القرارات الحكومية داخل مصر، في التقرير التالي ترصد "الفجر" أبرز الأحداث التي وقعت خلال يوم السبت الموافق الرابع من يناير الجاري وحتى التاسع من ذات الشهر





التضامن تعلن عن نيتها إنشاء شبكة للتطوع

أجتمعت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، بكلًا من حسن بوهزاع، رئيس الاتحاد العربى للتطوع، أمل جمال، المستشار والمنسق عام الاتحاد فى مصر، خلال يوم السبت الماضي، الموافق الرابع من يناير الجاري، تحدثوا خلالها عن التطوع في مصر.





يأتي ذلك في ظل إعداد وزارة التضامن الإجتماعي دليلًا للتطوع، إنشاء تطبيق إلكترونى له، أعلنت القباج أنه جارى تأسيس شبكة مصرية للتطوع.





أول جتماع بين السيسي ووزير الإعلام

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا، يوم الأحد الماضي، حضره كلًا من مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أسامة هيكل، وزير الإعلام، لمناقشة عدد من ملفات الإعلام، أكد خلالها الرئيس على دور الإعلام وأهميته الكبيرة في تكوين وعي المواطن، بالإضافة إلى دوره في ترسيخ القيم المجتمعية، وذلك إلى جانب دوره الكبير في دحض الفكر المتطرف ومجابهة الإرهاب.





"100 مليون صحة" تستهدف الإفريقين

صرحت وزارة الصحة والسكان، يوم الإثنين الماضي، الموافق السادس من يناير الجاير، على لسان وزيرتها، أنه تم فحص ما يزيد عن ثلاثين ألف ونصف مواطن أفريقي، من كل دول جنوب السودان، تشاد وإريتريا، حول إصابتهم بفيروس سي.





ذلك في ظل مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي، والتي تم تدشينها في شهر سبتمبر من العام الماضي.





السيسي يعيد تشكيل إدارة الهيئة العامة للسلع التموينة

في صباح الأربعاء الماضي، الموافق الثامن من يناير الجاري، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 5 لسنة 2020 بتعديل نص المادة 5 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1189لسنة 1968 المختص بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية.





جاء نص القرار على النحو التالي، المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (5) من قرار رئيس الجمهورية رقم 1189لسنة 1968 المشار اليه، النص الآتي : يشكل مجلس ادارة الهيئة برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية وعضوية كل من : نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية ونائب محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن والمضارب ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ورئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ورئيس مجلس ادارة البنك الزراعى المصرى ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وممثل لكل من وزارات الدفاع والزراعة والتجارة والصناعة والمالية والتخطيط والتموين ويختار كل منهم الوزير المختص ، وعضوين من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي ترشيح من وزير التموين والتجارة الداخلية وتكون مدة عضويتهما ثلاث سنوات قابلة للتجديد.





المادة الثانية : يلغي كل حكم يخالف احكام هذا القرار .





طلاق أصالة نصري

فاجئت الفنانة السورية متابعيها بإعلان نبأ طلاقها من زوجها طارق العريان.





حريق فيلا ايهاب توفيق ووفاة والده

شهدت الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، حريق بـ فيلا الفنان المصري، ونتج عن الحريق مصرع والده وتم تدمير الفيلا بالكامل.





ارتفاع سعر الذهب