20 خيمة لمواجهة الأمطار وتفعيل لجان الإغاثة بالقليوبية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى للجان الإغاثة بالمديرية والمراكز والمدن والأحياء والتواصل الدائم مع لجنة الإغاثة العامة بالمديرية والوزارة والمحافظة لحصر الأسر المتضررة من مياه الأمطار، وتوزيع الأغطية والوجبات عليهم، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.



من جانبه قال مجدي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، أنه في إطار خطة الوزارة لتدعيم المديريات ومراكز الإغاثة التابعة لها بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، تم تدعيم المركز بـ 20خيمة، و200 بطانية، و100 مرتبة، و100 مخدة، وتم الاستلام من خلال فريق عمل الضمان والإغاثة والمخازن بالمديرية برئاسة أشرف عفيفي مدير الضمان والاغاثة بالمديرية ومدير مركز الإغاثة.





وأضاف "حسن"، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه منذ وقوع الأمطار جرى عمل جولات ميدانية ببعض المناطق على أرض الواقع مع تفعيل لجان الإغاثة علي مدار الساعة لمساعدة المتضررين، مشيرا إلى استمرار رفع درجات الاستعداد لمواجهة أي طارئ بسبب الطقس السيئ أو الأمطار التي تشهدها المحافظة.