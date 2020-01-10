مؤشر العمرة الأسبوعي: وصول أكثرمن مليوني معتمراً للمملكة وصدور 2,7 تأشيرة عمرة





كشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، مساء اليوم الجمعة، عن صدور 2,716,858 تأشيرة عمرة، منذ بدء موسم العمرة لهذا العام في غرة محرم 1441هـ وحتى 14 من جمادى الأولى 1441هـ؛ حيث جاء وصل عدد المعتمرين القادمين إلى المملكة 2,412,572 معتمراً، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 2,037,631 معتمرًا بعد أن انتهوا من مناسك العمرة والزيارة.





وجاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي، الذي يقيس مجموعة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية عبر المنافذ البرية والبحرية و الجوية ، والدول الأكثر قدوما لموسم العمرة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.





وتنوع دخول المعتمرين للمملكة بين جميع المنافذ؛ حيث وصل عبر المنافذ البرية 133,110 معتمرين، وعن طريق المنافذ الجوية 2,272,163 معتمرًا، فيما وصل 7,299 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.





أما أكثر الجنسيات قدوماً فكانت وبالترتيب: باكستان 568,536، تليها إندونيسيا 505,217، وثالثا جاءت الهند 292,822، ثم مصر 137,834 ، وماليزيا خامسا بـ 124,951 معتمرًا، وبعد ذلك تركيا 94,854، بنجلاديش 90,894، الجزائر 89,006، الإمارات 55,288، فلسطين 48,951 معتمرًا.





وقال المستشار المشرف العام على المركز الإعلامي بوزارة الحج والعمرة أيمن بن محمد العرفج: إن عدد الوثائق التأمينية الشاملة للمعتمرين، التي أصدرتها الوزارة منذ بداية عام 2020 وحتى يوم أمس الخميس 14 للمعتمرين بلغت 179,595 وثيقة، منها 37,158 وثيقة فعالة.





ويذكر أن وثيقة التأمين الشامل، التي تتاح للمعتمرين من خارج المملكة تقدم لهم الخدمات الصحية وتعوضهم في حالات تأخر وإلغاء الرحلات، وحالات الوفاة ونقل الجثمان، والحوادث والكوارث من خلال رقم جواز السفر الخاص بالمعتمر.



