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ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:08 م
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الاهلي
الاهلي
أحمد عصام
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يلتقي النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر مع فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي يوم السبت 11 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019/2020.

موعد مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز :-
وسوف تقام المباراة بين فريق الأهلي وفريق بلاتينيوم ستارز في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثانية عصراً بتوقيت دولة المغرب العربي.

القنوات الناقله لمباراه الاهلي وبلاتينيوم ستارز :-
وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن حصولها على البث الحصري لجميع مباريات دوري ابطال افريقيا عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق الأهلي وفريق بلاتينيوم ستارز عبر قناة بين سبورتس الرياضية.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل الجولة الرابعة :-
وكان النادي الأهلي قد نجح في الفوز على فريق بلاتينيوم ستارز في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام الدولي، بينما انتصر فريق الهلال السوداني على فريق النجم الساحلي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس الأولمبي في تونس.

ويتعادل ثلاثة أندية في النقاط بتلك المجموعة، حيث يملك النادي الأهلي، ونادي الهلال السوداني، وفريق النجم الساحلي التونسي رصيد 6 نقاط بعد مرور ثلاث جولات حتى الآن من بداية البطولة، بينما يحل فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط بعد الخسارة في جميع مبارياته حتى الآن.

يذكر أن النادي الأهلي قد نجح في الفوز بمباراته الأخيرة بالدوري المصري على حساب فريق اف سي مصر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، وعزز المارد الأحمر صدارته في ترتيب البطولة برصيد 30 نقطة بعد مرور 10 جولات على بداية الدوري العام.

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