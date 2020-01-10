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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة النصر ضد الاتحاد| بث مباشر مباراة الزمالك ضد زيسكو Bein Sport

الجمعة 10/يناير/2020 - 04:59 م
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مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم
حسن شحاتة
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تنطلق الكثير من المباريات الهامة اليوم الجمعة 10 / 1 / 2020، أبرزها مباراة الزمالك ضد زيسكو في دوري أبطال أفريقيا، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

 

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

 

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "الجولة الرابعة"

شبيبة القبائل ضد الرجاء المغربي، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

 

الزمالك ضد زيسكو، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ22"

شيفيلد يونايتد ضد وست هام يونايتد، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ14"

 

أمطلقت مباريات اليوم في الدوري السعودي بمواجهة الحزم ضد الشباب، في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومباراة التعاون ضد الفتح، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

 

النصر ضد الاتحاد، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.


 

 

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