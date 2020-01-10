البلايلي يقلب الطاولة على أهلي جدة بعد طلب مفاجئ

أطلق الجزائري يوسف البلايلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، تصريحا ناريا بشأن مستقبله مع فريقه خلال الفترة المقبلة.



وأكد بلايلي في تصريحات إعلامية اليوم، أنه يبحث الرحيل عن الراقي من أجل خوض تجربة جديدة والانتقال إلى أحد أندية الدوريات الأوروبية.



وأضاف النجم الجزائري في تصريحات لقناة "الهداف الجزائرية"، أنه سيترك الأهلي فورًا في حال تلقيه عرض مغري من أحد الأندية الأوروبية من أجل تحقيق حلمه باللعب في أوروبا".



واختتم: "لا توجد أي أزمات أو مشاكل مع إدارة الراقي، وأعتقد أن الإدارة لن تمانع رحيلي في حال حصولي على عرض جيد من الدوريات الخارجية".



وكانت تقارير صحفية سعودية، كشفت عن اتفاق بين اللاعب وإدارة ناديه، يمنحه حق الرحيل إذا جلب عرضًا مغريًا من الناحية المادية، خلال الفترة المقبلة.



وكان بلايلي توج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب إفريقي محلي، بعد منافسة مع المصري طارق حامد لاعب الزمالك وأنيس البدري لاعب الترجي التونسي".