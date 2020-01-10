الدفاع المدني: ‏لا إصابات أو وفيات في حريق البرج التجاري بجدة





أعلنت مديرية الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، عن عدم وقوع وفيات أو إي إصابات في الحريق الذي اندلع في برج (تجاري) قيد الإنشاء بالواجهة البحرية بمدينة جدة، في وقت مبكر من صباح اليوم، حسبما ذكر المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد "محمد بن عثمان القرني".





وقال العقيد محمد القرني: إن "الحادث ‏عبارة عن احتراق في الدورين العلويين؛ حيث كان يوجد بهما سقالات معدنية (قوالب معدنية)"، لافتاً إلى أن الفرق الدفاعية تمكنت من الوصول إلى الحريق واحتوائه والعمل على منع امتداده، وإن الفرق الدفاعية لا تزال تعمل على التأكد التام من عمليات الإخماد والتبريد.





وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمكة المكرمة ، أن "عمليات 911 تلقت بلاغًا في تمام الساعة 5:20 صباحًا يفيد، بوجود حريق في أعلى برج تحت الإنشاء بحي الشاطئ".





وذكر أنه على الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة لموقع الحادث؛ ‏حيث شاركت عدد ٢٤ فرقة إطفاء وانقاذ و٤ آليات سلالم وكذلك عدد ٣ وحدات للمباني العالية، كما تمت الاستعانة بطيران الأمن في عمليات المكافحة في أعلى البرج.





وأوضح "القرني"، أنه تم إخلاء الأبراج المجاورة من السكان احترازيًا؛ نظرًا لتطاير الشرر جراء الحريق، وشدة الرياح كما تم إخلاء المناطق المجاورة وقفل منطقة الحادث؛ لضمان سلامة السكان والمارة ، و إن فرق التحقيق المختصة باشرت عملها ميدانيًا لمعرفة أسباب الحادث.





وذكر الدفاع المدني، فى وقت سابق من اليوم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن مدني جدة أعلن أن نسبة السيطرة على الحادث بلغت 60%، مبيناً أن عمليات الإخماد لا تزال مستمرة، دون وقوع أي إصابات.



