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بعد 4 وقائع.. سقوط عصابة سرقة شقق الحي الراقي في أكتوبر

الجمعة 10/يناير/2020 - 04:46 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
إيمان عبد العاطي
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نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في إسقاط تشكيل عصابي لسرقة شقق الحي الراقي بمدينة 6 أكتوبر بعد ارتكابهم 4 وقائع، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود عدة بلاغات للرائد هاني عماد رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، من الأهالي المقيمين بنطاق القسم، بتعرض شققهم للسرقة على يد مجهولين.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، فريق بحث لكشف ملابسات تلك البلاغات، وتوصلت تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، إلى أن تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين، وهم " م.ج.ن"، "أ.م.ق"، " ر.ع.ه"، وراء ارتكاب عدد من الوقائع، وبعد استئذان النيابة العامة، أُعدت مأمورية ترأسها المقدم مصطفي زيدان وكيل فرقة أكتوبر، والنقيب محمد غريب معاون مباحث القسم، وتمكنت القوات من القبض عليهم، واقتيادهم إلى ديوان القسم.

واعترف المتهمان خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في سرقة الشقق السكنية بأسلوب التسلق، وارتكابهم 4 وقائع، من بينهم 3 وقائع بنطاق قسم ثالث أكتوبر، وواقعة بنطاق قسم العمرانية، موضحين سرقتهم مصوغات ذهبية، أجهزة كهربائية، مبالغ مالية.

وأرشدوا عن مكان تصريفهم المسروقات لدي عملائهم، وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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