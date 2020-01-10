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نجم ريال مدريد الشاب يتصدر قائمة أغلى مواهب في العالم

الجمعة 10/يناير/2020 - 04:43 م
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رورديجو
رورديجو
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية عالمية بأن البرازيلي رودريجو جوس نجم ريال مدريد تصدرقائمة أغلى المواهب الشابة في العالم.

 

وكشف موقع ترانسفير ماركت عن القيمة التسويقية لأغلى 10 نجوم شباب في العالم الفترة الحالية للاعبين مواليد 2001.

 

واحتل الإنجليزي ماسون جرينوود نجم مانشستر يونايتد المركز السابع في القائمة التي جاءت على النحو التالي:

 

1- البرازيلي رودريجو جوس نجم ريال مدريد الإسباني

2- الفرنسي ويليام ساليبا نجم آرسنال المُعار لسانت إتيان

3- البرازيلي بيدرو نجم واتفورد الإنجليزي

4- الكوري الجنوبي لي كانج إن نجم فالنسيا الإسباني

5- الفرنسي بادياشيل حارس مرمى موناكو الفرنسي

6- الأرجنتيني تياجو ألمادا نجم فيليز سارسفيلد

7- الإنجليزي ماسون جرينوود نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي

8- الهولندي بوادو نجم إيه زيد ألكمار الهولندي

9- البرازيلي مارتينيلي نجم آرسنال الإنجليزي

10- البلجيكي ياري فيرشايرين نجم أندرلخت البلجيكي

 

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