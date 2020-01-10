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اليابان تطلب مساعدة الانتربول للقبض على زوجة "كارلوس غصن"

الجمعة 10/يناير/2020 - 04:40 م
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كارلوس غصن وزوجته
كارلوس غصن وزوجته
هديل هاشم
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طلبت اليابان من "الإنتربول" إصدار إشعار مطلوب لزوجة "كارلوس غصن"، الرئيس السابق لشركة نيسان موتور الهارب، في محاولة لإعادته إلى المحاكمة بسبب سوء سلوك مالي مزعوم، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، انتهك غصن شروط الكفالة وهرب من اليابان، ووصل إلى لبنان يوم الأثنين الماضي؛ حيث مُنع من السفر إلى الخارج.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حصلت النيابة العامة اليابانية على مذكرة توقيف بحق زوجة غصن كارول، البالغة من العمر 53 عامًا، بتهمة "الحنث باليمين" المزعوم فيما يتعلق بإساءة استخدام زوجها لأموال الشركة، وفقًا لوكالة أنباء كيودو.


وفي نوفمبر 2018، قُبض على غصن في اليابان بتهمة الفساد بينما كان رئيس شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان.

ومن غير المرجح أن يؤثر طلب الإنتربول الياباني على غصن وزوجته، لأنه ليس لديه أي معاهدة لتسليم المجرمين مع لبنان.

وقال وزير العدل اللبناني، يوم أمس الخميس، إن بلاده تلقت مذكرة توقيف بحق غصن من الانتربول.

وفي ظهوره الإخباري الأول بعد وصوله إلى بيروت، أوضح غصن: أنه ليس فوق القانون ونجا من "الاضطهاد السياسي".

ومن ناحية أخرى، يستعد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، لزيارة الشرق الأوسط ابتداءً من يوم السبت، على أمل تخفيف حدة التوترات الإقليمية المتزايدة بين الولايات المتحدة، وإيران.

وكانت الرحلة موضع شك بعد أن ردت طهران على الهجوم على قاسم سليماني، من خلال إطلاق وابل من الصواريخ على قواعد تستضيف القوات الأمريكية في العراق، مما أثار مخاوف من حرب شاملة.

ولكن المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيد سوجا قال اليوم الجمعة، إن رحلة 11-15 يناير ستكون إلى المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان سوف تمضي قدماً؛ حيث يسعى آبي أيضًا إلى شرح قرار طوكيو بنشر سفينة عسكرية وطائرتي دوريات إلى المنطقة "ضمان سلامة السفن ذات الصلة اليابان".

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الكلمات المفتاحية

لبنان كارلوس غصن اليابان الإنتربول

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