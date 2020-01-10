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خاص.. راغب علامة يزلزل مسرح حفل "ذا فويس" في دبي (فيديو وصور)

الجمعة 10/يناير/2020 - 04:36 م
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راغب علامة
راغب علامة
لمياء علي
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أحيا السوبر ستار راغب علامة والفنانة أحلام حفلًا غنائيًا مميزًا في دبي تحت عنوان حفل ذا فويس وذلك برفقة  مواهب المرحلة النهائية للموسم الخامس من برنامج "ذا فويس".

وتألق راغب علامة صوتًا وحضورًا وسط حضور جماهيري ضخم، ممن توافدوا من مناطق مختلفة للقاء نجمهم المفضل والاستمتاع بأجمل الأغاني بصوته الدافئ.

استقبل الجمهور راغب علامة بتصفيق حاد وكان استقبالًا أسطوريًا، وتفاعلوا مع أغنياته والتي زلزلت المسرح وصدح صوته في أرجاء الحفل مغردًا بباقة مميزة من أجمل الأغنيات الرومانسية والطربية وأغانيه الجديدة التي حققت نجاحات غير مسبوقة.

وتخللت السهرة عدة مفاجآت وكان أبرزها الأجواء الرائعة بين راغب وأحلام والتي صعدت على المسرح وأمسك بيدها وأشاد بأناقتها ورقي إطلالتها.


خاص.. راغب علامة يزلزل مسرح حفل "ذا فويس" في دبي (فيديو وصور)
خاص.. راغب علامة يزلزل مسرح حفل "ذا فويس" في دبي (فيديو وصور)
خاص.. راغب علامة يزلزل مسرح حفل "ذا فويس" في دبي (فيديو وصور)
خاص.. راغب علامة يزلزل مسرح حفل "ذا فويس" في دبي (فيديو وصور)
خاص.. راغب علامة يزلزل مسرح حفل "ذا فويس" في دبي (فيديو وصور)
خاص.. راغب علامة يزلزل مسرح حفل "ذا فويس" في دبي (فيديو وصور)
خاص.. راغب علامة يزلزل مسرح حفل "ذا فويس" في دبي (فيديو وصور)
خاص.. راغب علامة يزلزل مسرح حفل "ذا فويس" في دبي (فيديو وصور)
خاص.. راغب علامة يزلزل مسرح حفل "ذا فويس" في دبي (فيديو وصور)
خاص.. راغب علامة يزلزل مسرح حفل "ذا فويس" في دبي (فيديو وصور)
خاص.. راغب علامة يزلزل مسرح حفل "ذا فويس" في دبي (فيديو وصور)
خاص.. راغب علامة يزلزل مسرح حفل "ذا فويس" في دبي (فيديو وصور)
خاص.. راغب علامة يزلزل مسرح حفل "ذا فويس" في دبي (فيديو وصور)
خاص.. راغب علامة يزلزل مسرح حفل "ذا فويس" في دبي (فيديو وصور)
خاص.. راغب علامة يزلزل مسرح حفل "ذا فويس" في دبي (فيديو وصور)
خاص.. راغب علامة يزلزل مسرح حفل "ذا فويس" في دبي (فيديو وصور)
خاص.. راغب علامة يزلزل مسرح حفل "ذا فويس" في دبي (فيديو وصور)
خاص.. راغب علامة يزلزل مسرح حفل "ذا فويس" في دبي (فيديو وصور)
خاص.. راغب علامة يزلزل مسرح حفل "ذا فويس" في دبي (فيديو وصور)
خاص.. راغب علامة يزلزل مسرح حفل "ذا فويس" في دبي (فيديو وصور)
خاص.. راغب علامة يزلزل مسرح حفل "ذا فويس" في دبي (فيديو وصور)
خاص.. راغب علامة يزلزل مسرح حفل "ذا فويس" في دبي (فيديو وصور)
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