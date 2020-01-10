Advertisements
Advertisements
Advertisements

3 صفقات كبرى من الدوري الإنجليزي إلى إنتر ميلان

الجمعة 10/يناير/2020 - 04:31 م
Advertisements
انطونيو كونتي
انطونيو كونتي
عبد القادر عرابي
Advertisements

يسعى نادي إنتر ميلان الإيطالي لمواصلة التدعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، طمعاً في مواصلة المنافسة على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم.

 

وذكر تقرير إنجليزي، نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن فريق إنتر ميلان يستهدف ضم ثلاثة لاعبين ينشطون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ويطمح النيرادزوري لضم الثلاثي: أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي، وكريستيان إيركسين صانع ألعاب توتنهام وآشلي يونج لاعب مانشستر يونايتد.

 

وينتهى عقد الثلاثي بنهاية الموسم الحالي 2019/2020، وتبدو خيارات مثالية وزهيدة لتدعيم النيرادزوري هذا الموسم.

 

وتبدو الإضافة الأقوى هي صانع الألعاب كريستيان إيركسين، والذي يحتاجه أنطونيو كونتي بشدة، حيث قد لا تنتظر إدارة الفريق لنهاية الموسم وترضخ لشرط إدارة توتنهام بالحصول على 20 مليون يورو لضمه حالياً، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها، بالإضافة لرغبة العديد من الأندية في خدماته.

 

كذلك الحال بالنسبة لجيرو، الذي يريده كونت بديلاً للثنائي الرهيب لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو في الخط الأمامي، وبالتالي قد تضطر إدارة النيرادزوري لجبله في يناير.

 

يختلف الأمر نسبياً بالنسبة لأشلي يونج،التي أشارت التقارير لأنه بالفعل إتفق على الإنضمام للإنتر، لكن في الصيف المقبل بالمجان عقب إنتهاء تعاقده مع اليونايتد، وتوقف مفاوضات تمديد التعاقد.

 

وبذلك سيواصل إنتر ميلان التسوق من إنجلترا، بعد أن أبرمت الإدارة صفقتين في مطلع الموسم، وهما نجمي مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز.

 

ويحتل إنتر ميلان صدارة الدور الإيطالي رفقة يوفنتوس برصيد 45 نقطة، بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق في الجولة الماضية على حساب نابولي بثلاثية مقابل هدف.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

رياضة انتر ميلان الدوري الانجليزي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة 3 صفقات كبرى

أخبار تهمك

برشلونة يحسم مصير فالفيردي بعد الهزيمة من أتليتكو مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

منذ حوالي 17 ساعة

زيدان يصدم ثنائي مدريد: لا أثق في قدراتكم الفنية والغياب عن التشكيل مستمر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله لصًا حاول سرقته

منذ أقل من ساعة

ليفربول يتحرك للتعاقد مع موهبة الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

إدارة برشلونة تتحدى الجميع وتحسم موقف فالفيردي

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من الأهلي على شكوى الزمالك الجديدة ضد كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من اتحاد الكرة على سخرية محمد صلاح

منذ يوم

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

منذ حوالي 17 ساعة

نجم ريال مدريد الشاب يتصدر قائمة أغلى مواهب في العالم

منذ 39 دقيقة

ضربة قوية لـ"فايلر".. الهلال السعودي يصدم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

أبيدال يتحرك للتعاقد مع خليفة فالفيردي.. والاسم القادم "مفاجأة"

منذ ساعة

كلوب يتحدث عن مواجهة فريقه غدًا أمام توتنهام ويعلن غياب نجما ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال

منذ حوالي 18 ساعة

رمضان صبحي يفجر مفاجأة نارية حول مصيره مع الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة التعاقد مع عبد الله السعيد

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:27 م

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله لصًا حاول سرقته

أبيدال يتحرك للتعاقد مع خليفة فالفيردي.. والاسم القادم "مفاجأة"

04:22 م

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

12:51 ص

أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال

10:55 م

ليفربول يتحرك للتعاقد مع موهبة الدوري الإسباني

04:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status