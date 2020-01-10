مؤدي المهرجانات عصام صاصا يطرح "تعبت من الأيام" عبر اليويوب

طرح نجم المهرجانات الشعبية عصام صاصا، مهرجان جديد يحمل اسم "تعبت من الأيام"، وذلك عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصد المهرجان على نسبة مشاهدة عالية.



تفاصيل "تعبت من الأيام"



غناء عصام صاصا، ومن كلمات عبده روقه، وتوزيع كيمو الديب، وتقول كلماته: "يابا تعبت من الأيام كل مبفرح اقلاقي ألام حته السنة بتعدي اوام والعمر راح، صحبه شمال عايزة توقعني كل مبعد مش بتسبني، مركزين معايا اكتر مني ومش مرتاح".



يذكر أن مؤدي المهرجانات عصام صاصا، دخل عالم المهرجانات مؤخرًا، وحصد على شريحه كبرة من عشاق فن المهرجانات، وطرح العديد من المهرجانات التي ذاع ضيتها بالشارع المصري.

